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35歲女罹糖尿病　眼底檢查驚見視網膜輕微病變

▲▼ 尿病是眼睛病變的隱形威脅嘉榮提醒糖友每年一次眼底檢查守護靈魂之窗 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲糖尿病是眼睛病變的隱形威脅，嘉榮提醒糖友每年一次眼底檢查 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

王小姐是一名35歲的糖尿病患者，儘管她的血糖控制良好，且沒有視力問題，但在一次門診回診時，醫師建議她進行眼底檢查。雖然她並未察覺任何異常，醫師強調糖尿病視網膜病變在早期常無明顯症狀，卻可能對視力有所損害。經過眼底檢查，發現王小姐的視網膜已有輕微病變，幸好及時發現，並轉介眼科治療。

臺中榮總嘉義分院新陳代謝科主任吳崇榮表示，糖尿病是常見的慢性疾病，早期通常沒有明顯的症狀，讓很多患者輕忽而未能及時發現病情。然而，高血糖對全身血管的長期影響，可能引發多種併發症，其中視網膜病變是糖尿病患者中最常見，且危險的併發症之一。

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▲▼ 尿病是眼睛病變的隱形威脅嘉榮提醒糖友每年一次眼底檢查守護靈魂之窗 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲臺中榮總嘉義分院新陳代謝科主任吳崇榮 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

吳崇榮提到，門診中常有患者詢問：「我的視力沒問題，為什麼還需要檢查眼睛？」事實上，視網膜病變在早期並不會出現明顯的症狀，這使得患者難以察覺，若拖延發現和治療，病情可能會惡化。

他說，根據統計，每4位糖尿病患者中，就有一位可能發展成視網膜病變，且隨著糖尿病病程的延長，發病機率逐年上升，10年後可達60%，20年後高達90%。為了守護「靈魂之窗」的健康，醫師提醒糖尿患者每年至少進行一次眼底檢查。嘉榮新陳代謝科對於確診糖尿病，且正在服用血糖藥物的患者，會在門診看診時由醫師評估並開立眼底鏡檢查單，讓患者進行眼底攝影檢查。目前嘉榮糖尿病衛教室的3D全自動眼底攝影機，免去散瞳的麻煩，檢查便捷快速，並由 AI輔助判讀眼底圖，提升診斷準確度。

▲▼ 尿病是眼睛病變的隱形威脅嘉榮提醒糖友每年一次眼底檢查守護靈魂之窗 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲藉由視力檢查避免視網膜病變演變成失明。（圖／嘉義榮民醫院提供）

吳崇榮強調，如果眼底檢查結果異常，個管師將協助患者轉介至眼科門診，進行後續的追蹤和治療，避免視網膜病變惡化，降低失明風險；即使檢查結果正常，仍建議糖尿病患者每年一次進行眼底檢查，以保護靈魂之窗。吳主任也提醒糖尿病患者應與醫師共同合作，規律服藥、調整飲食，保持血糖穩定，有效預防併發症，讓糖尿病控制可以更全面、更有效。

 

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關鍵字： 嘉義榮民醫院 糖尿病 眼底檢查 視網膜病變 失明 吳崇榮

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