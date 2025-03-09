35歲女罹糖尿病　眼底檢查驚見視網膜輕微病變

▲糖尿病是眼睛病變的隱形威脅，嘉榮提醒糖友每年一次眼底檢查 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

王小姐是一名35歲的糖尿病患者，儘管她的血糖控制良好，且沒有視力問題，但在一次門診回診時，醫師建議她進行眼底檢查。雖然她並未察覺任何異常，醫師強調糖尿病視網膜病變在早期常無明顯症狀，卻可能對視力有所損害。經過眼底檢查，發現王小姐的視網膜已有輕微病變，幸好及時發現，並轉介眼科治療。

臺中榮總嘉義分院新陳代謝科主任吳崇榮表示，糖尿病是常見的慢性疾病，早期通常沒有明顯的症狀，讓很多患者輕忽而未能及時發現病情。然而，高血糖對全身血管的長期影響，可能引發多種併發症，其中視網膜病變是糖尿病患者中最常見，且危險的併發症之一。

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▲臺中榮總嘉義分院新陳代謝科主任吳崇榮 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

吳崇榮提到，門診中常有患者詢問：「我的視力沒問題，為什麼還需要檢查眼睛？」事實上，視網膜病變在早期並不會出現明顯的症狀，這使得患者難以察覺，若拖延發現和治療，病情可能會惡化。

他說，根據統計，每4位糖尿病患者中，就有一位可能發展成視網膜病變，且隨著糖尿病病程的延長，發病機率逐年上升，10年後可達60%，20年後高達90%。為了守護「靈魂之窗」的健康，醫師提醒糖尿患者每年至少進行一次眼底檢查。嘉榮新陳代謝科對於確診糖尿病，且正在服用血糖藥物的患者，會在門診看診時由醫師評估並開立眼底鏡檢查單，讓患者進行眼底攝影檢查。目前嘉榮糖尿病衛教室的3D全自動眼底攝影機，免去散瞳的麻煩，檢查便捷快速，並由 AI輔助判讀眼底圖，提升診斷準確度。

▲藉由視力檢查避免視網膜病變演變成失明。（圖／嘉義榮民醫院提供）

吳崇榮強調，如果眼底檢查結果異常，個管師將協助患者轉介至眼科門診，進行後續的追蹤和治療，避免視網膜病變惡化，降低失明風險；即使檢查結果正常，仍建議糖尿病患者每年一次進行眼底檢查，以保護靈魂之窗。吳主任也提醒糖尿病患者應與醫師共同合作，規律服藥、調整飲食，保持血糖穩定，有效預防併發症，讓糖尿病控制可以更全面、更有效。