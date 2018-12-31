2018過得好嗎？心理專家曝「這8件事最多人煩惱」...你有嗎



▲你也因生活中的種種煩惱想找心理專家諮詢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導

即將和2018年說掰掰，迎接全新的2019、全新的自己，然而回顧這一年，你的健康、心靈得到治癒了嗎？國外網站《Huffpost》邀請多位心理治療師分享最多網友們諮詢的「年度煩惱」及最常遇見的困境，如果你也有同樣的焦慮與糾結，或許可參考專家們分享的案例及建議一同解決問題。

1.焦慮感

來自洛杉磯的心理學家Patti Johnson說，「我看到越來越多人經歷焦慮情緒，而這些人的特點就是太關注還沒發生的事情，讓情緒和生理狀態處於緊張，然後會以逃避責任和人際關係來面對」。



美國心理學會研究發現，焦慮感在年輕人中極為普遍，而最常見的壓力來源包括工作、金錢、時事和政治。

Patti Johnson也建議，當焦慮情緒湧現時，第一步就是認識它並且接受，這會讓你更輕鬆的應對意外，接下來建議你有3個選擇，第一個接受正在發生的事實而不去理會；第二則是立馬去處理；第三是制定計畫或是設定目標解決。

2.工作與生活的平衡

心理學家Lauren M. Gross說，人們太在意維持工作與生活之間的平衡，這種過度在意源自於他們覺得「一定能做到」，而這種心態會以犧牲自己為代價，衍生出壓力、憂鬱、焦慮並且影響人際關係。

因此Lauren M. Gross建議，每天多留一點時間和自己相處，或是打電話和好朋友聊聊、泡泡澡，做些能讓你放鬆並且專注於自身的事情。



▲你也曾因不知道如何在工作及生活中取得平衡而焦慮嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）



3.政治

諮詢和心理治療師Anna Poss發現，許多人因為政治壓力而讓焦慮症變得嚴重，有許多病人因為常看新聞報導和社群媒體，導致身心難以放鬆並且產生嚴重焦慮感。

對此，Anna Poss建議，每天限制自己滑手機的時間，從新聞和社交媒體中休息一下，應該多花時間自我照顧。

4.性騷擾

臨床心理學家及性治療師Kelifern Pomeranz表示，今年有許多患者分享自己「#MeToo」的時刻，她補充，也有些患者從中反思自己是否也是讓人恐懼的加害者？

Kelifern Pomeranz鼓勵患者們可以透過和朋友分享以幫助克服創傷，如果你曾遭受過性虐待或是性侵，應該勇敢面對並且尋求更專業的幫助。

5.依賴社群平台

心理學家Darin Bergen表示，很多患者太過依賴Youtube及影集，甚至有上癮的跡象。然而對於現代人來說，花費太多時間在這些社群媒體上是很正常的，且有項研究發現，每天花30分鐘在社交媒體的使用上並不會損害健康狀況。

但Darin Bergen建議，你必須評估自己透入多少時間和精力在上面，以及你所得到的回報是什麼，它讓你的生活達到什麼樣的目標？於是有些人會發現，自己過度投入而阻礙想要實現的目標。閉上眼給自己休息的時間並回歸現實生活，還是比較實際。

6.跟別人比較

心理健康顧問Brie Shelly指出，臉書、IG平台的盛行，已經讓很多人陷入對身體形象的過度關注，經常因為羨慕他人的生活而不自覺的比較，讓自己身陷壓力。

為了克服這問題，她建議，當你意識到某個社群平台會讓你感受不好，可以選擇退追蹤，或是限制自己使用的時間，甚至刪除該App，轉而冥想或是閱讀。



▲感情問題也讓很多人深陷焦慮，專家強調正確溝通很重要。（示意圖／CFP）

7.感情問題

心理學家Fran Walfish強調，當衝突發生時，正確溝通的重要性。第一步他建議必須承擔問題，並且花時間冷靜下來；第二步，應該在不打斷對方的情況下仔細聆聽，理解對方的想法，倘若你想要抱怨或批評，請選在冷靜思考和聽對方陳述間進行，此時對方會更容易接受且防備心較低。

此外，請確保你溝通的主題要明確，千萬別挖出N年前的舊帳，最後，如果你願意的話，可以選擇以幽默、笑容化解爭吵的傷害，幫助你放鬆心情。

8.至親與朋友離世

心理治療師Janika Joyner說，今年有很多客戶面臨失去孩子和至今家人的痛，無論是在什麼樣的情況失去家人，要接受實在太難。

為了和已經不在身邊的家人或朋友保持聯繫，建議可以穿上對方的衣服或是首飾，在家中留一塊空間懷念他們，像是擺放他們的照片或是放些他們喜歡的小東西。