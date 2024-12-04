喜歡買國外食品當心！食藥署列「消費紅綠燈」警示　紅燈超傷身

▲食藥署消費紅綠燈警訊網站。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

購買國外食品要當心！食藥署每日會從美、加、紐、澳、日、韓等13個國家（地區），共計14個網站中蒐集各國食品回收警訊以及接收歐盟食品和飼料快速預警（RASFF）警訊，調查釐清相關產品是否有輸至台灣，建議民眾可多留意「消費紅綠燈」資訊 ，只要是「紅燈」產品，代表該產品在國內流通，且對人體有重大危害。

食藥署副署長林金富指出，自109年1月1日起至113年11月30日止，食藥署已監控6,070則國際食品回收警訊，包括綠燈6,011則、黃燈57則以及紅燈2則，提供國人在選購外國食品參考。

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不同燈號分別表示不同意義，「紅燈」代表該產品已在國內市場流通，且對人體有立即或重大危害；「黃燈」是產品有輸入並進入我國市場流通，對人體無立即性危害或有危害疑慮，須進一步調查並改善。「綠燈」代表產品未進入我國市場或危害人體健康的可能性極微。

林金富提醒，於國外採購回國的食品，有相關限量規定，以「錠狀、膠囊狀食品」來說，每種至多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不超過36瓶（盒、罐、包、袋，以原包裝為限）；一般食品供個人自用時，價值需在1,000美元以下，且總重量在6公斤以內；需特別注意的是，攜帶回國的食品也僅能供個人自行食用，不得在國內販售，違規者，可依食品安全衛生管理法第47條14款處新臺幣3-300萬元罰鍰。



