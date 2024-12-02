12國研究揭5類人「幸福感排行」！打臉「不婚不生幸福一生」

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▲研究調查5類人的幸福感排行，結果打臉「不婚不生，幸福一生」的說法。（示意圖／視覺中國）

圖、文／潮健康

「不婚不生，幸福一生」是時下年輕人朗朗上口的流行用語，藉以表明自己就算不結婚生子，也能過上幸福人生。不過，近期《Evolutionary Psychological Science》刊載研究卻指出，比起單身者或尚未結婚的伴侶，「已婚人士」呈現出最高的幸福感，而非自願單身者的幸福感評分則屈居末位。

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不婚不生真的幸福一生？12國聯合研究：已婚者最幸福

本研究由來自12個國家（賽普勒斯、波蘭、英國、俄羅斯、西班牙、美國、阿曼、烏克蘭、日本、秘魯、中國、埃及）的團隊成員所發起；6,338名受試者亦招募自這12個國家。受試者平均年齡為32.7歲，其中29.4%已婚、23.5%正與伴侶交往、19.3%自願單身（寧願維持單身狀態）、12.2%非自願單身（渴望建立關係但難以吸引對象），9.1%處於分手後的單身狀態。

為此，研究團隊針對上述5大族群進行問卷調查，測試的指標分別有6項重點：生活滿意度、情緒幸福感、快樂程度、樂觀程度、生活意義與關係滿意度。分析結果顯示，「已婚者」在此6大指標中皆獲得最高的分數；「非自願單身者」各項指標的得分則屈居末位。

非自願單身者幸福感最低 關係品質比脫單與否更重要

值得一提的是，在情緒幸福感、樂觀程度和生活意義方面，「自願單身者」通常比「分手後單身者」表現更好，可能是因為前者對單身狀態感到滿意，而後者可能還在適應單身生活；至於快樂程度上，自願單身者有時表現優於分手後單身者，有時則相反。這顯示剛經歷分手者，情緒狀態可能比較不穩定。

研究團隊也發現，「關係品質」比「關係狀態」更能影響情緒幸福感，例如擁有良好關係品質的未婚者，其情緒幸福感和生活滿意度可能高於關係品質較差的已婚者。相反地，關係品質差的伴侶即使已婚，也可能比單身者經歷更多負面情緒，和更低的生活滿意度。

單身不一定不幸福？專家：伴侶關係太差不如「恢單」

研究作者Menelaos Apostolou表示，親密關係在不同文化背景下，對個人的情緒健康和生活滿意度皆有顯著貢獻，尤其高品質的親密關係更是如此。無論受試者來自哪個國家、性別為何，擁有伴侶者都比單身者呈現出更明顯的正面情緒，如快樂、有自信等；單身者則流露出更多的內疚、悲傷等負面情緒。

不過，Apostolou強調，關係品質比起關係狀態更加重要，幸福感並非僅僅來自於「擁有伴侶」的狀態，而更取決於關係本身的品質和帶來的感受。另外，單身與不幸福感並未有絕對關聯性，例如自願單身者在許多指標上的表現都優於非自願單身者，不適合的關係反而可能帶來負面影響。

總的而言，Apostolou認為，不應為了追求特定關係狀態而勉強自己，每個人對關係的需求和感受都不同，一味強求不適合的關係模式，反而可能適得其反。另外，本次試驗為非隨機樣本，結果可能無法完全推論到整個群體，且尚無法證實關係差異與幸福感之間的因果聯繫。

長期無法「脫魯」不是沒原因！12種行為恐讓雙方親密度下降

如果真的很想「脫單」，但卻老是被對方打槍，可能要注意特定的人格特質，容易被約會對象厭惡！同樣由Apostolou領銜的研究，分析734名受試者的結果發現，12種行為對於調情或感情升溫，可說是最為不利：

1.衛生習慣不佳

2.心不在焉

3.過度關心對方

4.口出惡言

5.外表醜陋

6.缺乏智慧

7.過度自戀

8.缺乏幽默

9.不適當肢體接觸

10.過度自卑

11.吝嗇

12.價值觀不合

研究指出，前3項最使受試者厭惡的行為分別為衛生不佳、心不在焉、過度關心對方。Apostolou表示，過度關心對方的行為包含傳過多的關心簡訊、送禮物等，不僅難以使兩人的關係變得親密，反而可能造成反效果。因此，建議單身者要懂得「趨吉避凶」，透過避免上述行為，或許有助於脫單更加順利。

資料來源：

What constitutes bad flirting: An explorative study of dealbreakers

Emotional Wellbeing and Life Satisfaction of Singles and Mated People Across 12 Nations



本文經授權轉自：潮健康《不婚不生幸福一生？ 研究打臉：有伴比單身更快樂，已婚者竟最幸福》

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