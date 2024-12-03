32歲男星「心臟驟停」猝逝！醫曝致病因：多數沒有徵兆

▲朴敏宰到中國旅行，卻傳出憾事。（圖／翻攝自Instagram／parkminzae）

記者李佳蓉／綜合報導

南韓演員朴敏宰曾參演過《小女子》、《還有明天》等劇，未料昨（2日）驚傳他11月29日於中國旅遊期間因突發「心臟驟停」離世的消息，享年32歲。啟新診所指出，心臟驟停是指心臟突然停止跳動、導致血液循環停止，各器官因為缺氧而喪失功能、壞死，若未獲得及時治療，可能數分鐘內就死亡。

何謂心臟驟停？啟新診所官網衛教資訊說明，其又稱心跳驟停、心搏停止，是指心臟突然停止跳動、無法有效收縮，導致血液循環停止，此時大腦、心臟及身體各器官都會因為缺氧而逐漸喪失功能，進而壞死，甚至喪失意識、呼吸中止，若無法獲得及時治療，可能於數分鐘內就會死亡。

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內容指出，心臟病是導致心臟驟停的重要原因，其他可致心臟驟停的心臟疾病，包括心肌病、心臟衰竭、冠狀動脈心臟病、主動脈剝離及致命性心律不整等。但並非所有的心臟驟停都發生在心血管疾病患者身上，即使沒有心臟疾病的年輕人，也有可能發生。

「多數的心臟驟停在沒有徵兆下突然發生。」啟新診所提醒，但有患者仍可感覺一些警訊，像是胸痛、呼吸困難或急促、虛弱乏力、頭痛、心悸或快要昏倒等。一旦出現這些症狀要迅速求救，撥打119急救。

急診科醫師田知學曾傳授遇到昏迷猝逝者該如何施救CPR，共有4步驟「叫、叫、壓、電」，第一個「叫」為叫患者，以確認反應及呼吸；第二個「叫」則為請周遭的人打119叫救護車並取得AED（自動體外心臟去顫器）；「壓」則為檢查患者衣物與異物，並與肩同寬踩高跪姿替患者實施壓胸，將掌根放於兩乳頭連線處，手肘打直下壓5公分，靠著身體力量以每秒2下速度下壓；「電」就是開啟AED依指示進行急救。

田知學說，當叫患者無反應時，必須尋求旁人協助打119，並取得AED。再來開始實施CPR，最理想位置為採高跪姿於患者側邊，雙膝與肩同寬、屁股不要坐在小腿上，此時必須解開患者衣服，確認壓胸位置，並確認有無異物。接著將兩掌交疊於患者胸骨中央，約為兩乳頭連線中間點，手肘打直以身體力量下壓，以每分鐘100～120下或每秒鐘2下即可，上下速度一致以確保心臟將血液打出去。

最後一個步驟是使用AED，此時急救者必須維持壓胸動作不要停，請旁人協助開啟電源開關，並依照AED指示將貼片貼至指定位置，當AED指示「遠離病患，分析心臟節律」時停止按壓患者。待電擊完畢後再回到第3步驟繼續壓胸，若患者未醒來，再依AED指示重覆上述動作。