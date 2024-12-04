從飲食到保養的美白指南！　醫師教你事半功倍找回亮白

圖文／NOW健康

夏天是許多人會被曬黑的季節，尤其是台灣的夏季豔陽毒辣，防曬實在是難以全面抵擋住紫外線的傷害，肌膚也難免因此暗沉。趁著冬天紫外線相對微弱，不少人都期望趁著冬天找回亮白的肌膚，然而，究竟該透過哪些方式，才能事半功倍地趁炎夏來臨前，找回嫩白的肌膚呢？

冬天還是別輕忽防曬！ 再厚的雲層也檔不住UVA

亞東醫院皮膚科主治醫師吳冠柔表示，想要美白皮膚的話，重點包括防曬、抑制黑色素和適度去角質。尤其，由於冬天天氣轉涼，許多民眾常忽視防曬的重要性，雖然雲層較厚，天氣較陰冷，但紫外線仍然會造成肌膚的老化，冬天依然會需要防曬。

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紫外線有3種，分別是：UVA、UVB、UVC，UVC在大氣層幾乎就會被抵擋掉，地表上95％的紫外線都是UVA，剩下的5％則是UVB，其中UVA的波長較長，可以通過雲層甚至是玻璃，為了要防止UVA造成皮膚的老化，防曬必不可少。

針對防曬，又分成物理性防曬以及化學性防曬，醫師建議，若皮膚容易過敏，可選擇物理性防曬，或透過外套，帽子來進行防曬，但也要注意是否有完全遮擋。

美白不只是攝取維生素C 更要在對的時間吃感光食物

想要美白肌膚，要想辦法抑制黑色素，最常見的機轉就是抑制酪胺酸脢（Tyrosine kinase），去阻斷黑色素生成。常見的酪胺酸脢抑制劑（Tyrosine kinase inhibitor）有維生素C，在飲食上就可以多吃芭樂、柳橙、奇異果、葡萄柚、青椒等食物。不過，也要留意感光類食物的攝取，比如：葡萄柚、柑橘類水果等，建議攝取後注意防曬，避免皮膚吸收過多紫外光。

除了抑制酪胺酸脢，另一種機轉為阻斷PAR2受體，因為當PAR2的活性增加，就有可能會促進黑色素進入角質細胞。為防止上述的情況發生，可以攝取含有維生素B3的食物，如：番茄、綠色蔬菜、雞蛋。最後，抗氧化食物也有減少黑色素的功效，藉由中和自由基，來減少發炎所造成的黑色素沉澱，這類食物包括綠茶及含類黃酮的食物，例如：柑橘類。

不過，醫師和我們分享，其實單靠飲食攝取的營養素來達到美白效果較困難，原因在於，「吃」所攝取的營養素，很難精準定量，難以評估要吃到多少量才能達到效果，相較起來，美白產品會比較容易去評估美白的成效。

若想美白別錯過它們 醫師教你選對保養成份

衛福部有公告幾個有效的美白成份，如：維生素C、傳明酸、、熊果素。另外，不在其中但也會加進保養品成分中的還有維生素B3，又稱作菸鹼醯胺（Niacinamide)。此外，當前討論度相當高的A醇或一些酸類產品也有一些美白的效果，這些酸類產品之所以能夠達到美白效果，是具有去角質的作用，透過把含有黑色素的角質層代謝掉，就能讓皮膚看起來比較白皙。但醫師提醒，如果不當或過度去角質而導致皮膚發炎，仍可能會導致黑色素沉澱，因此須根據膚況適度去角質。

最後，針對美白肌膚，醫師呼籲，防曬最為重要，另外日常生活中也有很多會導致黑色素被活化的情形，比如：壓力過大、荷爾蒙補充、肌膚發炎、長期身處在炎熱環境，如果想要讓肌膚亮白，也要盡量去避免這些危險因子，美白才會離你越來越近。



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