年節前後＝情侶分手潮？她曝「3大殘酷原因」：只是剛好而已



▲情侶總是在年底分手？艾姬曝「原因有3個」。（示意圖／記者曹悅華攝）

文／艾姬

兩個人要分手，可能醞釀了一陣子，年節前後的分手，只是剛好而已。我常常覺得工作離職和情人分手有很多類似之處。阿里巴巴集團創辦人馬雲曾說員工離職的理由不外乎「錢給的不夠」和「心委屈了」，艾姬說情人分手的理由不外乎「愛給的不夠」和「心委屈了」。



為什麼年節前後要分手呢？其實每到年底往往是大盤點的時機，在工作上有機會去考核一整年的績效，我們也經常在這個時候回顧自己的生活與成就，哪些事情剛好在這段期間成為壓垮愛情的最後一根稻草呢？以下是我的觀察分析。

一、 愛情與麵包：轉職潮

年後對很多人來說是一個轉職的時機，想離職的人應該早就想離職了，選擇年後離職無非是為了尾牙摸彩還有機會由黑翻紅以及年終獎金落袋為安。然而所有的改變一定是有其風險，下一份工作一定會更好？就和下一段戀愛一樣難以預料。

不順利的轉職、到外縣市的工作機會、工作型態的改變，例如朝九晚五的穩定上班族變成輪班制等等，都會讓原來岌岌可危的愛情充滿更多的變數。愛情與麵包衡量之下，也許會導致分手的結果。



▲未婚女生可能因感染幸福氛圍想婚，卻又對另一半沒求婚耿耿於懷。（示意圖／CFP）

二、 新娘不是我：結婚潮

年終最夯的活動除了尾牙、跨年之外，莫過於辦喜宴喝喜酒了吧？傳統文化下的「有錢沒錢討個老婆好過年」不知害慘多少人，包括荷包大失血的親友、週末都在吃大餐養肉的賓客、年底多了很多事要忙的雙方家長、還未適應婆家就要心驚膽戰準備過年的小媳婦。

而未婚女性在參加觀摩多場「新娘不是我」的喜宴之下，有些人會被幸福氛圍感染而產生想婚的念頭，因此對另一半尚未求婚且一點表示都沒有感到耿耿於懷，有些人則開始檢視自己的愛情並思考兩人到底適不適合婚姻。有可能在結婚潮之中，意識到兩人其實在結婚這件事情上有觀念的落差，還是趁早分手吧！

三、 年假的思考：返鄉潮

過年返鄉，有機會帶男朋友、女朋友回家見見家人和親朋好友。在聚餐與應對時，有可能會發現自己與對方親友的磁場不合，也可能在春節惱人的答客問之下刺激更多的思考和反省。春節年假常有機會一起出遊，塞車時會不會脾氣暴躁引發爭吵？能不能有個幸福美好的旅遊經驗？或許假期期間比平日有更多時間共處，反而有更多機會產生相處上的問題與摩擦。

唱完新年快樂之後就唱分手快樂？相信我，情人分手的關鍵不外乎「愛給的不夠」和「心委屈了」，只是剛好趁著年節前後盤點和結案而已。

到這裡找艾姬……



BLOG：艾姬的情慾故事



粉絲頁：我是艾姫：情癒撩慾系作家

【艾姬新書上市】療傷系情慾都會小說《醉愛深夜食堂》現正熱賣中！



以慾佐情；活色生香。30處傷痕，佐以30道誘人料理，30個情慾&療癒故事。



今晚，你想吃哪道菜呢？



※※PChome購書請進↓↓



※※博客來購書請進（請登入會員試閱）



※※金石堂購書請進（請登入會員）

★版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！