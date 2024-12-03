本周迎「大雪」節氣！常見4大身體不適　中醫師推簡易5種養生法

▲天氣轉冷，醫師建議可順應節氣的變化進行身體保養。（圖／記者謝盛帆攝）

記者趙于婷／台北報導

本周將迎來冬天第三個節氣「大雪」，在中醫觀點中，如何順應節氣的變化進行保養尤為重要。中醫師指出，大雪節氣常見「呼吸道疾病、心腦血管疾病、泌尿道疾病和筋骨關節方面不適」，建議可遵循避寒保暖「5點」養生建議。另也建議可以自製「當歸生薑紅棗茶」。

陽明馬光中醫陳柏太醫師表示，大雪節氣由於氣溫驟降，如果身體內在氣血無法抵禦寒氣的刺激，產生一系列因為寒冷引起的健康問題，包含感冒、氣管炎等呼吸道疾病；高血壓、心臟病、中風等心腦血管疾病；頻尿、尿急等泌尿道疾病；以及筋骨關節方面的疾病，年長者經常在此時感到關節僵硬、疼痛。

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陳柏太說，在大雪節氣期間，因為人體的陽氣容易受損，因此養生的重點在於避寒保暖，以防寒氣侵襲，建議遵循以下5點保養建議。

1. 穴道按摩

用雙手拇指按壓「風池穴」，每次3～5分鐘，風池穴位於頸部兩側，能夠驅寒解表、預防感冒，並且有效緩解頭痛、頸部僵硬等不適。每日按壓足三里穴5分鐘，此穴位於膝蓋下方四指寬、肌肉肥厚處，能夠補益脾胃、促進脾胃功能，增強脾胃對於風寒的抵禦能力。

2. 食補祛寒

從養生學的角度看，建議食用溫熱、滋補的食物來對抗寒冷，同時提高人體的免疫功能，使寒性體質獲得改善，可以食用像是薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、藥燉排骨湯等，也別忘了多吃當令的根莖類蔬菜、雪菜湯、紅薯粥等高纖食物。

略帶辛辣刺激的蔥、薑、韭菜、洋蔥、咖哩等辛香料也能驅寒暖身、改善手腳冰冷，但不是每種體質都合適吃這些較燥熱的食物，如果本身體質偏燥，吃多了反而火氣上身，不利養生。

此外，由於冬天排汗量少，容易讓人忘了喝水，應該要勤補充水分，不能等到口渴才喝，每日建議至少喝足2000毫升的白開水。

▲▼風池穴、足三里穴。（圖／馬光中醫提供）

3. 勤運動

建議進行一些緩和的運動，如瑜伽、太極拳、慢跑等，運動時避免過度流汗、以及因心血管收縮劇烈而誘發心臟疾病，並建議以室內為主、以免受涼。另外也可以進行冥想或靜坐來調適心情、消除冬季的煩悶低落感。

4. 注意保暖

因室內往往門窗緊閉，而身體最怕劇烈的溫差變化，人體的頭頸部、腹部、以及足部最易受戶外的冷空氣侵襲，對於身體較虛弱的年長者更是不利，因此應針對加強保暖，可視氣溫穿著厚衣外套、戴帽、穿襪、圍圍巾。

5. 早睡晚起

忌熬夜，早睡避寒，增加睡眠時間，以涵養人體的陰陽氣、達到養精蓄銳的目的；戶外活動最好等日出後再進行，避免在天氣寒冷的狀況下，造成身體危害。

【當歸生薑紅棗茶】

材料：當歸6克、生薑3片、紅棗5顆、紅糖適量。

製作方式：先將當歸洗淨後，紅棗去核備用，將所有的藥材放入鍋中，加入800毫升的清水。待煮沸後，轉小火煮20分鐘，湯色正濃時，酌加適量的紅糖，關火、攪拌均勻即可飲用。藥材多為養血補氣之用、能溫胃散寒，特別適合女性飲用，能有效緩解手腳冰冷、氣血不足的症狀。此外，對於經常感到疲倦、體質虛弱的人，也能起到很好的調理作用。