她罹胰臟癌末期！半年前「突冒1症狀」　醫嘆：沒聯想在一起

▲婦人血糖突升高，竟檢查出胰臟癌末期。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，一名有糖尿病史的70多歲婦人，20多年間服藥控制、病情穩定，怎料半年前血糖突然失控飆升，吃藥也壓不住，後因胃口差、虛弱無力「肚子整個大起來」被家人緊急送醫，竟確診胰臟癌第4期，眾人都相當錯愕。

錢政弘醫師在《健康好生活》節目中分享，如同上述，婦人的糖尿病原本控制得不錯，半年前回診卻發現血糖上升，醫師當時叮嚀她要注意飲食，應盡量避開較甜的食物，但過了3個月後回診，血糖又繼續上升，糖化血色素從不到7%，上升至突破8%，醫師認為透過飲食已無法控制病情、藥物也產生耐受性，為她加藥並再觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

錢政弘說，又過了1個月，婦人的食慾越來越差、不想進食，最後虛弱無力到只能躺在床上、無法下床，肚子甚至整個大起來，家人一看驚覺不對勁緊急將她送醫。在急診一掃電腦斷層，已有很嚴重的腹水，且胰臟有顆6公分腫瘤，並已擴散至肝臟、淋巴結等附近的器官，「已經算是第4期癌症，比較末期了」。

▲錢政弘指出，統計發現，在確診胰臟癌前的1年半，會出現血糖開始上升的跡象。（示意圖／pixabay）

事發突然讓家屬難以接受。錢政弘說，後來回想起來「也沒有很突然」，婦人半年前血糖莫名上升，就是胰臟癌發生的警訊。他引述研究表示，經統計，在診斷出胰臟癌前的1年半時間，會有血糖開始上升的跡象；另一個症狀則是體溫開始上升、身體會感覺熱熱的，這是因為癌細胞開始要出現時，會燃燒體內的皮下脂肪。

錢政弘接著說，血糖上升後，血脂肪會下降，因癌症造成血脂肪吸收變差，因此總膽固醇、三酸甘油酯指數反而下降，但這不是好事，是因人體無法吸收養分；直到罹癌半年前，身體處在高血糖的狀態下，身上的肌肉會開始被分解掉，導致血脂肪、皮下脂肪及內臟脂肪開始萎縮，整個人會明顯消瘦。

錢政弘提到，婦人一直有規律就醫，但當時的醫師可能沒有把血糖升高與癌症聯想在一起，感慨若當時醫師有警覺，在血糖異常上升時先檢查是否有癌細胞出現，透過抽血檢驗或掃腹部超音波，或許有機會即早揪出癌症。