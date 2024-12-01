B群「最佳服用時機」成分是關鍵！　她點名1種不要睡前吃

▲營養師表示，提神與助眠要挑選的維生素B群成分不同。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

超夯保健食品維生素B群，相信不少人天天都在服用！但究竟何時吃、怎麼吃才最好？營養師劉雅惠表示，B群是由不同的維生素B所組成，若前一天熬夜、隔天想提神，建議挑選以B1為主的B群；而若想幫助睡眠，建議可選擇B3、B6及B12含量較高的產品。

營養師劉雅惠在粉專分享影片指出，有些人吞B群想睡覺，有人吃了精神卻超級好，到底要「早上吃B群，還是晚上吃B群呢？」她指出，其實B群就是一整群的維生素B，從B1至B12，如果前一晚熬夜，隔天早上想要擁有好精神，可挑選B1比例較高的保健食品，其有助於能量代謝，達到提神效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉雅惠接著說，B3、B6、B12含量較高的B群，則可以把色胺酸轉化為血清素，並進一步於夜間再變為褪黑激素，有助於睡眠，因此想要一夜好眠者，不妨挑選這3成分較高的保健食品。

劉雅惠提醒，很多人喜歡購買高劑量的B群，她建議「真的不要睡前吃」，因每個人的缺乏狀況所要搭配的營養素不同，都會產生不同情形。若本身屬於服用一般綜合型B群還很有精神者，可選擇在早上服用。

▲飲食不均衡的上班族，可額外服用B群。（示意圖／記者周宸亘攝）

泌尿科醫師陳昭安曾在粉專拍攝短影音分享，維生素B群包含維生素B1、B2、B5、B6、B7、B9和B12，其和DNA修復、神經再生、皮膚和黏膜修復、防止記憶力衰退都有關係。他指出，B群存在於日常飲食中，如蔬果、肉類或多或少都含有維生素B，只要均衡飲食是不用額外補充的。

不過，陳昭安也提醒「5種人」可能需要額外補充：

1.茹素者：可能會缺乏B12，因為B12在肉類裡含量較高。

2.孕婦或哺乳中的婦女：可能需要補充葉酸（維生素B9）

3.飲食不均衡的上班族。

4.吸菸族群。

5.工作或生活需要大量飲酒者：酒精的代謝會消耗維生素B群，因此恐致體內維生素B含量比一般人還要低。

陳昭安特別強調，保健食品不要空腹吃，可選在「飯後」或「隨餐服用」B群是較好的選擇。而所有的保健食品都不能過量，但因B群屬於水溶性維生素，因此危險性相對較低，一旦服用過多會隨尿液排出，所以可能會發現尿色變得很黃。