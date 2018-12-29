愛生氣會早死！研究證實「發怒7大恐怖後果」：傷心傷肺容易感冒



▲你也是愛生氣的人嗎？小心超傷身。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導



你也常因一點小事情就發怒、是個愛生氣氣的人嗎？如果憤怒的表達能讓幫助你迅速解決問題，讓人們知道你正在生氣是有益的，因為壓抑情緒可能讓血壓上升。但事實上，愛生氣的人爆炸的情緒會讓身體遭到嚴重的破壞，根據國外健康媒體《Everyday Health》報導分析「愛生氣7大可怕後果」，每爆氣一次心臟就會受傷一次，快tag你愛生氣的朋友。

1.讓心臟承受巨大風險

憤怒對於心臟健康產生劇烈影響！美國威克森林大學醫學院臨床精神病學家Chris Aiken研究發現，在憤怒爆發的1、2個小時內，心臟病發作的機率會增加1倍。有一項研究也發現，擁有憤怒傾向人格特質的人罹患冠狀動脈疾病的風險，比不愛生氣的同齡人高出2倍，為了保護自己的心臟，在情緒失控前請先控制及了解自己的感受。

2.增加中風機率

一項研究顯示，在憤怒噴發的2小時內，大腦會因血液凝塊或出血而導致中風的風險高出3倍。對於本身患有大腦動脈瘤的人而言，發怒後導致動脈瘤破裂的風險更是提升6倍。美國俄亥俄州立大學精神病學及心理學教授Mary Fristad建議，想要生氣時，可以試著做些深呼吸或離開現場，以改變自己所處的環境，就能減少發脾氣。



▲愛生氣會降低免疫力，讓你常常感冒。（示意圖／記者黃克翔攝）

3.削弱免疫系統功能

常生氣的人更容易生病！美國哈佛大學科學家發現，在健康人群中，僅僅是回憶起過去的憤怒經歷就會造成體內抗體免疫球蛋白A水瓶下降，它們是細胞抵禦感染的第一道防線。

4.讓焦慮情緒更嚴重

如果你是一個容易擔心的人，要注意的是，焦慮和憤怒經常一起出現。2012年發表於《認知行為療法》期刊的研究指出，憤怒會加重廣泛性焦慮症狀，這種過度和失控的擔憂會擾亂一個人的日常生活，增加與人相處時的敵意。

5.導致憂鬱

許多研究發現憂鬱症與攻擊性行為、憤怒有關，特別是在男性族群裡表現更明顯。Chris Aiken給對於陷入沮喪和憤怒的人一個忠告，讓自己忙碌起來，打打高爾夫球、騎腳踏車，讓思緒填滿大腦，注意力轉移，就沒那麼多時間想雜事而激起憤怒了。



▲即使不吸菸，愛生氣也會危害肺部健康。（圖／達志／示意圖）

6.傷肺

就算你不吸菸，但若你是一個愛生氣、充滿敵意的人，仍然會危及你的肺部健康。哈佛大學科學家在8年內研究670男性，追蹤調查發現愛生氣的人肺活量明顯變差，也增加了呼吸系統疾病的風險。研究人員推測，憤怒情緒所引起的「壓力荷爾蒙」上升會造成氣管發炎。

7.會折壽

快樂的人真的會活得比較久嗎？這是真的！Mary Fristad指出，壓力和健康狀況緊密相關，經常發怒會縮短你的壽命。美國密西根大學研究者進行一項長達17年的研究發現，感情好的夫妻比愛生氣的夫妻更長壽。

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