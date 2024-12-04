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偷賣戴奧辛大閘蟹「沒收4倍保證金」　食藥署：絕對划不來

中華絨螯蟹戴奧辛超標。（圖／食藥署提供）

▲中國大陸又出現戴奧辛大閘蟹輸台，食藥署邊境攔截。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署日前再度於邊境攔截中國大陸戴奧辛大閘蟹輸台，由於過去曾爆發「偷賣」事件，食藥署今表示，邊境針對大閘蟹逐批檢驗，業者也需要繳交4倍保證金，如果違規偷賣，絕對划不來。

食藥署自2017年開始針對中國大陸進口的大閘蟹採逐批查驗，本周再公布查獲一批檢出戴奧辛9.2 pg WHO-TEQ/g wet weight、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.6 pg WHO-TEQ/g wet weight，進口商為桃園市的「定碁有限公司」，製造出口商為「湖北省監利福民水產品有限責任公司」。

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食藥署副署長林金富今指出，現在對中國大閘蟹的管控相當嚴格，自2007年起就逐批百分之百檢驗，不過因為大閘蟹屬於高風險水產品，檢驗時間需要5～7天，由於大閘蟹是活體，因此採「具結放行」，業者必須將大閘蟹存放於指定地點，待檢測結果合格才可在國內販售。

2018年曾發生業者在等待檢驗期間偷賣，林金富表示，2019年起將具結放行的保證金提高到4倍，例如一隻螃蟹市價1000元，業者要繳交4000元保證金，偷賣絕對得不償失；具結過程中的押送、存放、拍照，地方衛生局也會在24小時內到場複核，全程嚴密監控。

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關鍵字： 大閘蟹 戴奧辛 中國大陸

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