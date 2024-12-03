「6種早餐」胖又傷身！　營養師：根本一早在吃油

▲煎餃有菜有肉看似健康，但高油脂熱量極高。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／常春月刊

你每天吃的早餐，真的健康嗎？長期吃錯早餐會對身體造成負擔！對此，營養師李婉萍揭露6種常見的早餐地雷，讓你知道哪些食物在悄悄破壞你的健康！

1、煎餃

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不要覺得裡面有包菜包肉就很健康，為了多汁好吃，內餡多以肥肉為主，再用油去煎，根本一大早就在吃油！一顆煎餃熱量大約50～60卡。

－建議搭配豆漿，增加蛋白質更均衡。

2、燒餅油條

燒餅在製作時會抹上許多酥油，油條則是經過反覆油炸，兩個合在一起就是高碳＋高油，一份的熱量就可能超過500卡！

－建議改吃燒餅夾蛋＋生菜，熱量直接少一半！

3、飯糰

糯米是高GI食物，早上吃容易血糖飆升，內餡的肉鬆、油條、酸菜也都是高鈉、高熱量的加工食品。一顆飯糰熱量大約是600卡。

－已經爆卡就不要配飲料了，也可以去掉酸菜熱量更低。

▲飯糰和鐵板麵吃了會讓血糖飆升，上榜地雷早餐。（示意圖／本報資料照）

4、鐵板麵

麵條也是高GI食物，早上吃會使血糖飆升，醬汁裡有大量調味料、太白粉，也是高油高糖的地雷早餐。一份的熱量大約有400～500卡。

－加一顆蛋營養更均衡，或是備註醬少。

5、奶酥厚片

奶酥主要是由奶油、糖混合而成，加上碳水爆炸的厚片麵包，營養素非常單一 ( 澱粉＋油脂 )。一份的熱量大約是300卡。

－搭配牛奶增加蛋白質與鈣質。

6、玉米脆片＋牛奶

玉米脆片加工程度高，營養流失也多，許多廠商都會額外添加大量的糖，看似健康其實是真正的隱藏地雷！

－搭配水果一起吃，增加纖維！

▼玉米脆片添加大量的糖，隱藏地雷。（示意圖／翻攝Pixabay）

早餐想要吃得健康 牢記4大原則

1、避免單一營養素

至少要含有3種食物搭配，例如：全榖雜糧＋豆魚蛋肉＋蔬果。

2、避免選擇加工食品

例如：熱狗、香腸、火腿等，加工食品往往高鹽高油，也容易流失營養。

3、避免精緻醣類

例如：白吐司、麵條、玉米脆片等，高GI值容易導致血糖升高，早上吃可能會讓一整天都精神不好。

4、飲品搭配以原味、無加糖為主

例如：鮮奶、無糖豆漿、黑咖啡，減少飲料的糖分攝取，補充蛋白質與鈣。

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