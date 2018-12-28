狂塗護唇膏、左右擦都錯了？網最愛問「嘴唇問題Top5」醫全破解



▲曾有日本皮膚科醫師說，護唇膏不能左右塗，會因過度摩擦而產生唇紋。（示意圖／記者李佳蓉攝）



圖、文／MedPartner 美的好朋友

我們在臉上的保養著墨很多，像是青春痘、瘦小臉迷思，或是更局部的眼周問題，今天我們要轉換到一個同樣受到大家關心的戰區：嘴唇！

大家都很擔心嘴唇乾燥脫皮、擔心暗沈、擔心產生唇紋，所以網路上流傳很多文章，教你什麼「嘴唇保養跟一般皮膚一樣，用同樣的方式保養就好」，但也有人說「嘴唇跟臉部皮膚很不一樣，要特別保養」；有人說「嘴唇乾裂就要塗護唇膏」但又有人說「護唇膏一天最多只能塗五次」、「唇膏千萬別橫向塗抹」，或是像「塗抹蜂蜜、用毛巾熱敷」這些做法，讓人看得一愣一愣的，看多了反而不知道怎麼開始保養了。

所以今天我們要在這篇影片與文章跟你說哪些是真的，哪些是假的，提供一個最適合大家的保養唇部方式！

嘴唇也是皮膚，所以保養方式和一般皮膚一樣就好了？



其實這不是正確的說法喔～嘴唇的表面從臉部的皮膚延伸而來，可是特性上和臉部皮膚很不一樣，從皮膚組織學來看，嘴唇可以分成三個部分：

嘴唇內側（Mucous (wet, internal) aspect）：這裡有很多分泌黏液的小唾腺細胞，所以通常是濕潤的，而且平常沒事也不會一直張開嘴巴，所以這裡比較沒有乾燥問題。

嘴唇周邊的肌膚（External aspect）：這邊和臉部肌膚比較接近，但是相對臉頰或額頭的皮膚更薄、也更敏感。

紅唇區域（Vermilion zone）：這個vermilion是朱紅色的意思，指的就是暴露在外的紅色雙唇，這個區域幾乎沒有角質、皮脂腺跟汗腺，所以也就是這裏幾乎可以說不會出油、不會出汗，也缺乏角質層避免水分散失、阻倒紫外線和外界刺激物質的功能 超級脆弱！

在冬天這種低溫、低溼度的季節，嘴唇會特別容易乾，通常就是這個原因，所以嘴唇和其他臉部皮膚還是很不一樣，拜託，要好好保護他。

嘴唇需不需要防曬？需要買防曬護唇膏嗎？



市面上標示防曬係數的唇膏或護唇產品超多的啦！這代表大家對嘴唇的防曬是很重視的，但嘴唇到底需不需要防曬呢？

答案是要！

剛才有講過，嘴唇缺乏角質層的保護，所以天生更難抵抗紫外線的傷害。所以如果擔心唇部老化，那防曬是非常重要的。但唇部要怎麼防曬呢？該買有防曬係數的唇膏嗎？

最重要的是防曬ABC中的A：Avoid，避免在中午烈陽下長時間的戶外活動；再來是C：Cover，曬太陽時記得幫自己戴上帽子或口罩；真的必要時，可以使用有標示SPF的唇膏（B，Block），這邊要注意的是，這類唇膏的用量通常很達到足夠防曬的厚度，這我們之前有拍過實測影片，大家可以回去看看。

一天最多不能塗護唇膏超過五次嗎？



你有聽過這個說法嗎？這個說法真的讓很多人都不敢塗護唇膏欸～你還要想說五次塗抹要分配在一天24小時什麼時間塗，這就像明明已經尿急了，但是你忍住了因為一天只能上五次廁所。

你覺得乾，就塗吧！

那些會說不能塗太多次的理由，是認為塗抹太多次會過度摩擦嘴唇，或是說這樣會讓嘴唇產生依賴，破壞原本的保護機制，反而越塗越乾。

BUT護唇膏本來就是油油的東西，只要你不是塗得很狂暴，應該不會有過度摩擦的問題啦～再來剛剛說過，嘴唇本來就缺乏皮脂和角質層的保護，何來的保護機制被破壞呢？

觀念學會以後，很多謠言都會不攻自破，所以下次嘴唇覺得乾的時候，就放心給他塗上去吧！

護唇膏左右塗抹是錯的，只能上下塗嗎？



看到這則新聞大家一定嚇死了，因為幾乎所有人都習慣左右塗抹護唇膏啊！

報導說有醫師指出唇膏要順著唇紋塗抹，才會均勻，或是說左右塗抹比較會摩擦容易產生唇紋。

這邊想請大家安心，不管是左右、還是上下，只要是緩慢仔細的塗抹都可以均勻保護到嘴唇，這種程度的摩擦也不至於會產生唇紋的啦！

我需要敷唇膜來保養嘴唇嗎？



很多朋友都跟我說他們想敷唇膜，因為夢想敷完唇膜之後，隔天就會出現水潤性感的雙唇。

這類產品如果能夠做到加強保濕，並且也補上一層封閉性的油脂，是有機會改善唇部乾裂的，但許多市面上的唇膜組成是偏水相的，鎖水的效果不好，反而容易越用越乾。

另外很多唇膜產品也用了許多複雜的香料、色素，這些成分在缺乏角質保護的嘴唇，更容易引起刺激反應。

所以要用這類產品沒有完全不行，但一定要考慮產品的整體配方組成，原則是少量的潤濕性保濕成分，加上較多的封閉性保濕成分，也儘量避開太複雜、不必要的成分喔！

嘴唇需要去角質嗎？蜂蜜和橄欖油塗在嘴唇上保養行不行？



除了這五個常見問題，還有很多大大小小的流言在網路上散播，像是嘴唇也要定期去角質，嘴唇已經沒什麼角質了到底是在去什麼啦？

或是各種保養嘴唇的秘方，像是：塗抹蜂蜜、塗橄欖油、敷黃瓜、敷茶包、敷檸檬、塗蘆薈凝霜、塗牛奶、塗奶油、敷玫瑰花瓣……真的多到說不完。

這些秘方的出現，和對唇部生理的不了解很有關係，有人會想敷一些營養物質是因為覺得嘴唇乾裂是唇部缺乏營養的關係，但醒醒吧孩子，唇部需要的營養主要不是用敷的啦！

蜂蜜、牛奶、檸檬這些東西用吃就好啦，可以不要浪費食物嗎？有些鎖水用的像是抹橄欖油沒有不行，但其實用凡士林還更簡單。

這些秘方很多都是沒有足夠根據的說法，別忘了嘴唇乾主要是因為缺乏角質層和皮脂的保護比較脆弱，這時候如果再去塗一些成分不明的東西上去，保濕不成反而還可能刺激你的嘴唇啦！

正確的嘴唇保養該怎麼做？



所以講了這麼多，到底嘴唇該如何好好保養呢？

●對嘴唇來說成分單純，含油脂的唇膏，或是更簡單一點用凡士林就是唇部很棒的保濕選擇了。

●嘴唇的防曬重點是先Avoid，再Cover，最後才考慮使用防曬的產品。

●不亂去角質。

●還有不要過度舔抿嘴唇。

●千萬別去撕去摳死皮。

●別抽煙，研究實證他會讓嘴唇膠原蛋白流失、嘴唇變黑、唇紋變深。

如果想要水潤飽滿的嘴唇，就算你其他都做對了，光一個抽煙就全部 GG 啦！

其實唇部的保養說難是不難，正確保濕、防曬和避免刺激三個原則而已，但說簡單呢也是不容易喔，因為網路上有好多似是而非教學文章，真假難辨，有時候保養不成反而還傷了身體呢！

本文作者：MedPartner 美的好朋友

本文經授權轉自：MedPartner【嘴唇要防曬嗎？需不需要唇膜保養？醫師教你正確嘴唇保養方法】

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作者介紹：一位醫師用一年時間和100萬，夢想用正確醫美和保養知識扭轉亂象的過程。 Med，是Medicine，醫學的縮解。Med 唸起來也是「美的」。我們希望用醫學專業，分享更多美的知識。Partner則是我們對彼此關係的想像。我們認為醫師和求診者不只是醫病關係，更應該是夥伴關係。 如果您也認同我們的理想，歡迎和我們一起傳播更多正確的醫美知識。 我們的內容製作，完全由MedPartner專業醫療團隊負責，拒絕任何業配。