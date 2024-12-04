維他命C僅次芭樂！　「釋迦4大意想不到益處」曝

▲釋迦。（圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

釋迦果實外形酷似佛陀頭得名，維他命C含量僅次於芭樂，甚至比檸檬高出2.9倍！而大目釋迦與鳳梨釋迦不同的外觀與營養，吃起來也不太一樣，你更愛哪一種呢？

釋迦營養比一比

[廣告]請繼續往下閱讀...

●大目釋迦

外觀呈圓形，小時候外型像荔枝，所以又名「番荔枝」。營養價值非常高，尤其維他命C含量最為豐富，口感綿密軟嫩香甜，成熟後用手輕撥開即可享用！

●鳳梨釋迦

外觀通常呈現尖長型，鳳梨釋迦其實跟鳳梨並沒有關係，而是有著獨特的人工授粉法、味道甜中帶微微的酸，就像鳳梨一樣有著酸酸甜甜的風味，才被稱作鳳梨釋迦。果肉紮實，吃起來QQ的，用刀子去皮就可以切塊享用。

營養師高敏敏指出，釋迦雖然糖分較高，但是營養價值很豐富，只要注意攝取量，也是能吃得營養又健康！

1、維生素B群

能維持皮膚黏膜健康、幫助組織修復，也能促進身體代謝力、維持良好情緒、保持好心情。

2、葉酸

鳳梨釋迦中的葉酸豐富，是孕婦必要營養之一，建議孕媽咪可以適量攝取，幫助胎兒神經發展。

3、膳食纖維

釋迦含有豐富的膳食纖維，能幫助腸道順暢，解決卡卡問題。

4、礦物質鉀

釋迦含豐富的礦物質鉀，可以幫助調節血壓、降低心血管疾病，只是腎臟病患者要特別注意攝取量，以免攝取過多的鉀。

這麼多好處，重點就在於「怎麼吃」建議：

●一般正常人：一天可以吃一顆

●糖尿病、控制糖分的人：選鳳梨釋迦，可以切塊冰冰箱分次吃，一次吃1/4顆、一天可以吃到半顆

延伸閱讀：

·「釋迦1情況」千萬不能放冰箱、密封包裝！ 專家叮嚀：室溫高於40℃也不利後熟

·多吃蔬果反便秘？醫建議「喝1飲品」排超順 有效8種解便祕食材曝...沒有香蕉