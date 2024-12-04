劉家昌肺癌病逝！醫示警「有症狀多已末期」常轉移腦、肝臟

▲資深音樂人劉家昌癌逝。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

記者趙于婷／台北報導

83歲音樂人劉家昌癌逝消息震驚各界，友人透露，劉家昌今年初摸到脖子有腫塊，就醫檢查才知道罹患肺癌，腦部也有腫瘤。對此，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，這就是很典型的肺癌晚發現，發現時已經轉移出去，肺癌常常轉移到「淋巴結、骨頭、腦部、腎上腺、肝臟」等處。

劉家昌昨傳出離世消息，家屬在晚間10點多發布328字聲明書，證實劉家昌死訊「因癌症安詳辭世」。而香港資深媒體人汪曼玲透露，劉家昌近來檢查出右邊頸部及肺都有腫瘤，後續到榮總進行化療，但依舊沒能戰勝死神。北榮也在昨日深夜證實，他幾周前曾住院治療。

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針對劉家昌相關病症，蘇一峰在臉書指出，這就是很典型的肺癌晚發現，發現時已經轉移，肺癌常常轉移到淋巴結、骨頭、腦部、腎上腺、肝臟等，只要沒有定期肺癌篩檢，等到有症狀才來，十之八九都是末期。

目前肺癌是全球死亡率最高的癌症，各國肺癌患者之所以死亡率高、存活率較低，主要與肺癌被診斷出來的期別有很大的關係。國健署表示，肺癌目前第1期的5年存活率將近9成，但第4期就急降至1成，期別之間存活率差距甚大，然而在108年台灣癌症登記資料中，肺癌確診個案被診斷出來為第4期者高達50.1%。

對此，國健署也在111年7月1日起針對肺癌高風險族群提供免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，只要是具肺癌家族史50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的民眾或是年齡介於50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸民眾，可至國健署審核通過的肺癌篩檢醫院接受2年1次免費的LDCT篩檢。

