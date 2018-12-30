70歲嬤下體血流2週！指戳4傷口曝「都老公害的」醫聽了超害羞



▲70多歲阿嬤就醫主述下體流血，醫生竟發現丈夫驚人癖好。（示意圖／記者李佳蓉攝）

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女生過了40歲後隨著荷爾蒙分泌量下降，會出現陰道乾澀、睡眠障礙及情緒變化等影響，此時小心太過激情傷了妹妹。一名70多歲阿嬤就醫主述「下體流血」，醫師內診發現在陰道深處、子宮旁各有兩道撕裂傷，治療2個禮拜傷口未癒仍出血，切片檢查為慢性發炎，一問之下才發現是「老公害的」，原因讓醫師聽了好害羞。

遇到「異常出血」都會讓醫師好擔心，特別是老年人！婦產科醫師黃馨慧在節目《醫師好辣》上分享，曾有一名70多歲阿嬤主述停經好久還流血，醫一查發現她剛做完抹片且報告正常，超音波檢查內膜也無問題，直到以鴨嘴撐開陰道內診，才發現陰道深處、子宮頸的兩旁約3點及9點處各有兩個撕裂傷，「我想說那邊有裂傷也不太對，我跟她說我先給你治療，如果還是不行，那就可能需要做切片了」。



▲阿嬤自爆老公喜歡「放玩具」醫師聽得好害羞。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

黃馨慧說，阿嬤隔週來檢查傷口仍在，因此進行切片檢查，靜待結果。未料再過一週還是出血，「病例報告只是慢性發炎，我說阿嬤你沒問題，只是發炎，怎麼會出血？」此時阿嬤才支支吾吾的說，「沒有啦，我先生就是喜歡跟我...就是放玩具啦」，殊不知有回卡住拿不出，玩具被擠到陰道最後面，也疑惑「怎麼摳才會摳出那兩個傷口？」醫師邊說邊覺得害羞，現場來賓也尷尬的笑了。

黃馨慧解釋，年紀大的女性陰道較乾澀，不像育齡年齡的女性陰道還有彈性且較濕潤，「它可能越戳越戳，受傷越嚴重」，因此醫師在給予含有荷爾蒙藥物的藥膏塗抹保持彈性外，也提醒性行為時要做好適當潤滑，千萬別操之過急或使用太過激烈的手段。即便如此，但老夫妻倆感情非常好按耐不住性致，門診中仍不定時會看到阿嬤因為性行為出血而前來就醫，她汗顏呼籲「我想說，如果你拿不出來可以來找我，我幫你拿啊」。