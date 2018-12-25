吃鳳梨會變香！影響私密處味道「10食物」曝...大蒜也上榜



▲鳳梨為酸性，能夠維持私密處的微酸性環境，因此多吃鳳梨能讓味道變香甜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

啥！吃鳳梨竟能讓女生私密處變香甜？其實不只衛生習慣會影響私密處的味道，就連妳吃的東西也扮演著關鍵角色。對此，《ETtoday健康雲》就綜合國外網站《Elite Daily》以及過去報導並整理出10種會影響妹妹味道的食物，攝取鳳梨或是莓果類能讓私密處變香，但若是吃太多肉可能就會變「重鹹」！

《Elite Daily》列出會影響私密處味道的7種食物：

1.咖啡

相信各位女孩子一定都知道，私密處的PH值呈現天然微酸性，這也是為什麼私密處能夠進行「自我清潔」的原因，所以如果妳食用到一些會改變私密處PH值的食物，像是酸性咖啡，就會改變私密處的味道；性學家Jessica O'Reilly博士表示，她發現自己接觸到的所有患者，都曾因為抽菸、咖啡因或是攝取到防腐劑而導致陰道散發出苦味。



▲咖啡會讓私密處的味道變苦。



2.鳳梨、柑橘類水果

多吃柑橘類水果也可以讓私密的「味道變甜」，因為柑橘類水果就和咖啡的作用原理相似，因為酸度很高，所以可以改變私密處的PH值。

至於吃鳳梨到底能不能讓私密處的味道變更好呢？雖然目前還是有許多女性對於這種方法抱持著懷疑的態度，但鳳梨富含維生素且具有抗微生物的特性，食用後確實能助於殺死身體和陰道中存在的細胞，而且鳳梨為酸性，也有助於維持私密處的微酸性環境，以長遠來看，多吃鳳梨會讓味道變更好。

3.芹菜

芹菜可以明顯地中和掉私密處的氣味，由於芹菜的維生素C和水含量很高，因此可以避免私密處出現苦味。若是妳喜歡吃芹菜，那妳也可以多喝水，這樣私密處就比較不會有奇怪的味道。



▲芹菜含水量高，能夠中和掉私密處不好聞的味道。



4.蘆筍

妳有發現吃了蘆筍之後尿尿都會有奇怪的味道嗎？這是因為身體在消化蘆筍時，有一種叫做蘆筍酸的化學物質會被分解成具有強烈異味的「含硫物質」，而這些含硫物質屬於揮發性的氣體，會從尿液裡散發出來，進入人類的鼻子中，所以這就是為什麼吃了蘆筍尿尿會臭的主要原因。

《Elite Daily》說，許多含有硫或是分解成硫的食物都有可能會讓人體的分泌物產生異味，例如：私密處的分泌物。

5.優格

優格含有天然的益生菌，所以可以對私密處產生正面的影響。因為益生菌是「好」的細菌，能夠對抗和破壞「壞」細菌，還可以降低陰道受到酵母菌感染的可能性以及避免私密處散發出令人討厭的氣味。

紐約Montefiore醫療中心的醫學博士Mary Rosser表示，優格具有活性培養物「益生菌」，除了維持私密處的健康之外，也能平衡PH值。

▲優格不僅能降低陰道受到感染的機率，也可以避免臭味產生。



6.肉

哥倫比亞大學的性教育家Sari Locker博士說，吃肉會讓妳的私密處變的很鹹。此外，女生也要避免吃進過多紅肉，因為紅肉吃太多，除了體味會加重之外，紅肉富含的蛋白質可能也會讓私密處的細菌大增。

7.辛香料

辛香料也是影響私密處味道的兇手！《I Tried 5 Different Foods To See If They Made My Vagina Taste Different》文章作者的男友表示「女生若是吃了咖裡，私密處聞起來會有一點臭，是也沒有很差，但就是有一點不一樣，又有點強烈，總之是個很複雜的味道。」

除了上述會影響私密處味道的7種食物之外，過去《ETtoday健康雲》的報導也提及，其他 像是大蒜、肉桂以及莓果類食物也能讓私密處變更好聞 ，但也提醒各位女孩，平時就要多喝水，這樣才能幫助私密處充洗毒素，讓私密處像「新的一樣」。



▲吃大蒜能讓身體排出毒素，私密處也比較不容易受到感染。