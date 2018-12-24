茶＆咖啡哪個好？專家解析「關鍵原因」：看你怕不怕這5問題

點評: 小編不管是冬天還是夏天都喜歡喝冰拿鐵XD

▲茶和咖啡對於身體各有許多好處，唯一不同的就是咖啡因含量。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你最喜歡喝茶還是咖啡呢？微冷的天，不管喝茶或是咖啡，除了保持清醒和溫暖之外，還能為身體帶來許多好處，儘管如此，還是有許多研究都在討論到底要喝哪種飲料才好。對此，國外網站《Indiatimes》就分析關於茶和咖啡的各種好處，但他們認為喝茶才是最好的選擇，因為攝取過多咖啡因可能會導致5個問題。

1.喝茶的好處

茶富含抗氧化劑，能夠預防癌症以及心臟病。與不喝茶的人比起來，習慣喝綠茶以及紅茶的人有更強大的免疫系統，而且喝茶也能增加骨質密度進而降低骨質流失的機會。

國外就有一些研究發現，經常喝茶可以提供抗衰老的功效；也有些人認為，和其他咖啡因飲料不同，茶並不會損壞牙齒，反而可以預防蛀牙。草本茶則能舒緩消化系統，預防噁心和抽筋。

▲多喝茶能抗衰老，降低罹患癌症和心臟病的機率。



根據《紅茶vs.黑咖啡哪個好？專家「1點」神解析...早餐控別喝錯啊》報導指出，紅茶含有「多酚」，被稱為是最強抗氧化劑，能夠預防外來的化學物質跑進身體中，而且多酚也可以對抗由細菌引起的牙菌斑、讓骨骼變強壯，甚至還能打擊卵巢癌。

除此之外，紅茶還含有「烷基胺抗原」和「鞣質」（單寧），能夠幫助人體增強免疫力以及維持腸道健康。

▲紅茶不僅能對抗牙菌斑，還可以打擊卵巢癌。



2.喝咖啡的好處

許多人會在早上喝杯咖啡補充元氣，而咖啡也確實如大家所知擁有許多好處。就有研究發現，常喝咖啡的人罹患第二型糖尿病的風險較低，且咖啡含有多種礦物質和抗氧化劑，有助於調節血糖水平。

一項新的研究指出，每天喝3～4杯咖啡的人死於疾病的機率會變比較低，由於咖啡會增強免疫系統，進而防止嚴重的疾病發生。

▲喝咖啡能降低罹患糖尿病的風險，增強免疫系統。



喝咖啡除了能為身體帶來好處之外，國外也有研究認為「愛喝黑咖啡的人可能會具有精神疾病的特質，而且還更容易會成為虐待狂」，而喝咖啡喜歡加糖和牛奶的人則會擁有善良的個性。

茶和咖啡到底哪個好？

從上面所述可以知道，茶和咖啡都各有自己得健康益處，但《Indiatimes》認為，「茶」才是最好的！ 因為茶的咖啡因含量比咖啡還低，而攝取過多的咖啡因很有可能會導致焦慮、缺水、失眠、消化問題和心率加快 ，所以如果你只是想在冬天暖暖身子，且不帶來任何會影響身體的麻煩，也不要求提神的功效，那麼茶絕對會是最好的選擇！

▲攝取過多咖啡因可能會造成焦慮、缺水、失眠、消化問題和心率加快。