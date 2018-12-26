越吵越甜蜜！情侶愛吵架的「9大好處」曝光...你和他也這樣？



▲其實吵架也是一種「在乎」的表現，能讓你們更了解彼此。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



生活中心／綜合報導

你會很害怕跟另一伴吵架嗎？如果你會的話，請你先丟掉這種心態！就有一則數據發現，有44％的已婚夫婦認為每周至少吵1次架有助於維持兩人的感情，而且也能在一起更長久；雖然有時候兩人可能還是會因為一些小事不爽，但其實彼此心中都知道這份愛是真誠的。對此，國外網站《Bright Side》就列出9個情侶愛吵架的好處，趕快往下看看吧！

吵架對夫妻／情侶的9大好處：

1.成熟的標誌

如果你們總是在「逃避吵架」，那你們根本就無法建立一段長期的關係；相反的，假如你們能在吵架的當下清楚地說出自己的想法，那就代表你們都已經準備好要將這份愛昇華到更高的層面了。

此外，一個成熟的人絕對不會對伴侶人身攻擊或是大吼大叫，他們會試著和對方達成共識，並且藉著吵架改善兩人之間存在的問題。

2.在乎的表現

假如你的另一半有些壞習慣，但是你卻無法假裝看不見，這種壓抑的情緒可能會害你發瘋。當你願意直接和對方說出不滿的地方時，就代表你也不怕引起爭吵，因為你在乎這段感情，所以你想要解決兩人之間的不和諧，其實這就是一種愛的表現。

也就是說，爭吵能讓你們變的更堅定。換個方向思考，你和伴侶吵架就很像是在跟父母或是兄弟姐妹吵架，透過吵架，你可以看見你們之間更強大的連結。



▲透過吵架，能讓你知道對方在你心裡到底有多重要。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



3.讓溝通變更簡單

吵架能讓你們建立起對關係的信任感，所以你們不應該保持沉默，你必須要用一種開放的心態和伴侶相處，並且對自己的行為負責、耐心傾聽對方的想法。

此外，你也要知道，吵架是兩人溝通的關鍵，也是「最誠實」的溝通方式。通常在吵架過後你們的關係會變更親密，也會建立起信任感，透過每一次吵架，你會越來越懂得該如何和彼此溝通。

4.健康關係的象徵

國外就有心理學家認為，健康又幸福的感情關係有7大關鍵，而「吵架」就是其中之一，簡單來說，如果有一對夫婦從來都不吵架，這就表示兩人之間的關係一定有問題。

吵架能夠幫助兩人解決、討論問題，也能幫助兩人重新思考自己的價值觀以及感受；但你要記得，吵架時要說出自己真正的想法，語氣和態度都要冷靜，千萬不要大吼大叫。



▲如果你們都不會吵架，那就代表你們之間一定有問題存在。（圖／取自免費圖庫PEXELS，以下皆同）



5.關係會變更強大

和伴侶吵架時，不管是輸還是贏都不是重點！重要的是，透過吵架，你們更了解彼此了，而且你也能知道自己要的到底是什麼。此外，吵架也能展現出自己的本性，伴侶也能因此學習如何安撫你，如果你們能夠共同克服所有挑戰，那你們最後會得到的就是一段穩定而強大的關係。

6.減輕怨恨、埋怨

相信大家應該都知道，「建立關係」是一件很難的事情，因為在這過程中，兩個人可能會互相比較到底誰付出的多，假如你認為，對方付出的比你還要少，你可能就會產生怨恨、埋怨。

當你們談到一件會影響感情的事情時，千萬不要只會站在自己的立場，這樣不僅伴侶無法理解你，你的埋怨也會越變越深，而你們的感情只會隨著時間流逝變更差。

《Bright Side》提醒，要解決埋怨感的最好方式就是讓自己的負面情緒消失，並誠實告訴伴侶自己想要的到底是什麼，不要總是讓對方去猜。



▲吵架時也要記得站在對方的立場想一想，這樣才能達到有效的溝通。



7.會在一起更長久

國外一些研究指出，夫妻和情侶之間最常犯的錯誤就是「逃避」，儘管自己可能知道某些事情是錯的，但卻什麼都不說，這種糟糕的想法是造成分手的常見原因。

也許你認為，討論敏感的問題對兩人根本沒有好處，但事實並非如此。透過吵架能讓你們更專注在問題上，並且在事情尚未變更嚴重之前解決掉，所以你們就更不可能會面臨分開的難題。

8.表現出你的激情

有些夫妻／情侶特別享受激烈的爭吵，因為可以增加他們的荷爾蒙水平。在某些人的潛意識裡，吵架就是一種激情的象徵，他們深信越吵感情就會越好。

所以如果你想要兩人的感情變的更穩定又堅強，那就需要適時宣洩自己的情緒，而不是將心情全都埋在心底，但也要記得以平靜的方式解決任何爭吵。



▲就算你們已經在一起很久了，也要適當表現出自己的情緒，千萬不要壓抑。



9.免於無聊

就算你們已經在一起很久了，也一定會有些事情是你不滿意的，《Bright Side》認為，有一點點「建設性的衝突」反而更能激發兩人之間的火花，會讓你們相處地更快樂。

你可以想想看，如果你們兩人對所有事情都保持一樣的想法，這樣相處起來不是很無聊嗎？所以下次和伴侶吵架的時候，請不要感到驚慌失措，你要知道，吵架能讓你們的感情越吵越好。