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毛孩肉球散發爆米花香？「殘酷真相」公開：要注意清潔啦～

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點評:我也好想聞聞看貓咪的肉球இдஇ
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▲貓咪肉球散發爆米花香？那都是細菌的味道！（圖／毛起來提供）

文、圖／毛起來 MaoUp

鏟屎官們一定都有個共同習慣，那就是莫名其妙很喜歡按壓毛孩的「肉球」！
而且拿起來聞還會有一股淡淡的爆米花香～貢貢香的根本讓人戒不掉啊～

這股難以抗拒的香味到底怎麼來的呀？？
答案揭曉以前，先說，有時候不知道是一種幸福呢！

肉球散發爆米花香！？
竟然都是細菌的味道～～

▲貓咪肉球散發爆米花香？那都是細菌的味道！（圖／毛起來提供）

親愛的鏟屎官們，你們沒有看錯！！
完全沒有誤會～～原來肉球上那淡淡的爆米花香～～
居然是細菌們的味道啊啊啊！（胃部瞬間激起一陣酸楚)

毛孩的肉球上可是住了各種細菌與微生物，加上肉球有少量的汗腺
肉球根本成為了滋養細菌們的天堂嘛！！

而在這麼多的細菌中，酵母菌和一部分假單胞菌屬的細菌，
就是會讓肉球聞起來有「食物味道」的真正主因。
（天啊……真的越來越反胃了！！

尤其會讓毛孩的肉球出現爆米花香的正是「變形桿菌」屬的細菌！
原來鏟屎官早晚都要聞不下數次的肉掌，
居然是細菌甜蜜的溫床！！

不過，也沒有關係啦，不要過度就好～
畢竟甜蜜的肉掌陪著我們走過多少個寂寞疲累的夜晚啊！
但還是要注意毛孩腳步的衛生喔，不要吸到成癮忘了清潔呀！

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《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

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