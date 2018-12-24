失眠有救了！大蒜放枕頭下竟有「4大神效」...還能解決鼻塞

▲大蒜不僅用「吃」的健康，就連放在枕頭下也有多個超神效用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

你知道將大蒜放在枕頭下會發生什麼事情嗎？自古以來，大蒜就被視為健康的食材，而大蒜散發出的氣味則是來自大蒜素，可以治療感染，甚至還比抗生素有效，能夠殺死某些類型的病毒，幾乎沒有什麼副作用。因此，國外網站《HEALTH&HUMAN》就和大家分享將大蒜放在枕頭下的4種超神功效，不僅能夠讓你一夜好眠，也可以解決煩人的鼻塞！

大蒜放枕頭下的4種神效：

1.呼吸更順暢

將大蒜放在枕頭下可以舒緩鼻塞！當你呼吸時，大蒜素就會讓鼻子中的黏液變薄弱、排出，因此你的呼吸可以變順暢，也能讓你在夜晚睡得更好。

如果你的鼻塞很嚴重，那你也可以在睡前試著利用「大蒜蒸氣呼吸」，你只需要將3～5個壓碎的蒜頭放進一盆熱水中，然後緩緩地吸入熱氣，要小心別燙傷。

▲大蒜中的大蒜素能讓鼻子中的黏液變薄，這樣呼吸就會變暢通。（圖／記者周姈姈攝）



2.降低感冒機率

大蒜是一種有效的天然抗菌藥物，可以在你快生病前消滅細菌，也可以縮短感冒和流感的持續時間。研究人員認為，大蒜素可以阻斷2組「酶」，讓微生物能在人體內存活

若是你能定期在枕頭下放一些大蒜，就能幫助你對抗感冒的細菌，但如果真的感冒了，你也可以試著在飲食中加入更多大蒜。

▲多吃大蒜可以讓你趕快從感冒或是流感中康復。（圖／記者黃克翔攝）



3.你可以一夜好眠

也許這看起來很奇怪，但把大蒜放在枕頭下睡覺確實能夠用來治療失眠，就有研究認為，大蒜的味道可以讓你感到平靜，因為大蒜中的大蒜素可以幫助你入睡，並且維持睡眠品質，這樣你就能獲得充足的睡眠。

除了依靠枕頭下放大蒜的方法之外，多吃大蒜也能增加鉀和鎂的攝取量，這2種物質對於睡眠來說是相當重要的角色，他們會透過「協同作用」放鬆肌肉並產生一種叫做「GABA」的化學物質。

GABA對於身體來說是一種訊號，它會告訴身體什麼時候該冷靜，也會讓腦細胞冷靜，如此一來GABA就可以在夜間讓腦神經放鬆休息。

在你決定要吃安眠藥睡覺之前，不妨可以考慮枕頭下放大蒜的方法，因為安眠藥若是吃太多反而會傷身，而蒜頭不僅價格便宜、容易取得，也比較不會有副作用。

▲大蒜素能助眠，因此在你要吃安眠藥之前，不如試試看把大蒜放在枕頭下！（圖／記者謝婷婷攝）



4.驅蟲

如果你曾經擔心過睡覺的時候會有蟲蟲跑進嘴巴裡，或是你很常被蚊子叮，那就趕快把大蒜放在枕頭底下就對了！因為大蒜對蚊蟲有毒，牠們很害怕大蒜，因此當你把大蒜放在床上時，牠們就會躲的遠遠的；此外，也有些人會利用大蒜加水驅除花園裡的蟲子。

▲若是把大蒜放在床上，就能達到驅蟲的功效。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



★將蒜頭放枕頭下該注意的事項

假如你有養狗或是貓，要記得最好別讓牠們接觸到大蒜！尤其是當你不在家的時候，狗狗或貓咪如果會爬上你的床，那你就一定要記得把枕頭下的大蒜清理乾淨。

此外，《HEALTH&HUMAN》建議，將大蒜放在枕頭下時最好要記得用毛巾包住，因為大蒜含有一點油份，若是不小心壓碎很有可能會弄髒床單和被子。