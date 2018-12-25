白醋超給力！清洗水瓶「5個實用妙招」...洗錯細菌全喝下肚

▲就算只有裝水，水瓶裡面還是藏有許多細菌和黴菌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

你多久會清洗水瓶一次呢？其實水瓶並沒有你想像中乾淨，也許你認為「裡面都裝水而已，怎麼可能不乾淨？」但事實上，就算只有裝水，水瓶裡面還是藏有超多細菌，而且也很有可能會對身體健康產生傷害。對此，國外網站《Indiatimes》就告訴大家5個能夠將水瓶洗的乾淨溜溜的方法，其中白醋和漂白劑都是超強助手，不會讓你把細菌全喝下肚！

雖然水瓶可能都只用來裝水而已，但你可千萬別忘記「濕潤的環境」就是細菌和黴菌最容易孳生的溫床，這時候你再用水瓶喝水，就會把所有的細菌、污垢喝下肚，腸胃可能會因此變的不健康。

5種清洗水瓶的方法：

1.放在洗碗機中

最簡單的清洗方法就是把水瓶放進洗碗槽或是洗碗機中，洗之前要確認一下水瓶上的洗滌標籤，才不會不小心洗壞。

2.浸泡在清潔劑＋水中

這個方法需要一個細長的清潔刷、奶瓶刷，這樣才能仔細刷洗瓶子中的細菌和各種污垢。你可以將水和液體清潔劑混一起，接著將水瓶浸泡約10～15分鐘即可刷洗，但也別忘記洗蓋子和吸管。

▲除了瓶子內部要洗乾淨之外，瓶蓋和吸管也不能馬虎。



3.醋

如果你喜歡使用天然的清潔劑，那麼醋絕對會是你最好的選擇！白醋可以殺死可能會黏在瓶子內部的所有細菌和病毒，這需要一段時間才能完成，但是效果非常好。你可以先在水瓶中加入一些醋，接著將水瓶放置一整晚，隔天起床再用清水沖乾淨，這樣瓶子就會變乾淨囉！

▲在水瓶裡加入白醋並放置一整晚，就可以消滅細菌和病毒。



4.稀釋的漂白劑

使用一點點漂白劑可以一次消滅掉瓶子中的細菌！首先將漂白劑和水混合，接著使用刷子徹底清潔瓶子內部，之後再用清水沖洗，再把水瓶曬乾。

▲將一點點漂白劑加水稀釋用以清洗水瓶，就可以把細菌全消滅掉。



5.使用水瓶清洗藥片

任何一種「清洗藥片」都是清潔水瓶的好方法，你可以先將水瓶浸泡在一盆水中，接著放入清洗藥片靜置至少30分鐘，如此一來就能夠將瓶子中的細菌殺光光。

除了上述5種清洗水瓶的方法之外，有些人以為只要用熱水沖一沖就能有良好的清洗效果，但《Indiatimes》認為，熱水只能殺死一些細菌，根本就無法消毒。

▲只用熱水並無法徹底清洗水瓶。