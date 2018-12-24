準炸！回答8個愛情測驗題...看出「你是何種類型的情人」

▲有些人談了戀愛之後就會變成另外一個人，個性也會變不同。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

你相信這世界上有真愛嗎？有些人談了戀愛後，就會展現出完全不一樣的個性，在愛人以及朋友面前根本就是2個不一樣的人。對此，國外網站《Indiatimes》就分享8個愛情測驗題，可以看出你在感情中會是什麼類型的情人，如果你的答案幾乎都是B，那就代表你超務實，對於愛情不會有太多虛幻不實的想像，趕快往下看看吧！

★回答以下8個問題就可以看出你是「何種類型的情人」

1.你聽浪漫音樂時，會一直想著伴侶嗎？

A.會，當我開始聽浪漫的音樂時，我會想像自己和伴侶正處於一個浪漫的氣氛中，我們一起跳舞、擁抱以及說些甜言蜜語。

B.我喜歡聽一些浪漫的歌曲，因為這會讓我想到另一半。

C.我並不是很喜歡浪漫的歌曲，甚至也覺得有點噁心。

2.你相信這世界上有真愛嗎？

A.沒錯！我想我有一天一定能找到人生中最愛的人。

B.對我來說，處於戀愛關係就是要互相調整並且尊重彼此的選擇，這才是真愛。

C.我不覺得「真愛」的概念存在。

3.你對浪漫的約會有什麼想法？

A.我想要在海邊吃頓燭光晚餐，或是去很遠的地方玩，在伴侶最喜歡的地方吃一頓驚喜晚餐也不錯。

B.我覺得在家看電影吃披薩就很棒了。

C.不管是浪漫或一般，對我來說，約會就是約會。

4.伴侶生日時，你會送他什麼禮物？

A.我會送他一個超大盒的心型巧克力、鮮花，然後快遞到他的辦公室。

B.會先觀察對方的需求，並送他真正需要的東西，像是手機、錢包或是跑步機。

C.我會直接問他到底需要什麼，再買給他。

5.你喜歡和另一半看什麼電影？

A.夢幻／浪漫愛情片。

B.愛情寫實片。

C.除了愛情類型之外，其他都好。

6.你早上起床後做的第一件事

A.我會先傳訊息給另一半，跟他說早安，而且還會搭配一些充滿愛的表情符號和言語。

B.我會先回伴侶傳的訊息，有時候也會先主動傳訊息給他。

C.有沒有傳訊息給對方都無所謂。

7.對你來說，情人節是？

A.當然要和另一半一起慶祝啊！

B.如果另一半想要，可以一起慶祝。

C.情人節簡直就是商人的手法，我根本不在乎。

8.你什麼時候會說「我愛你」？

A.每次掛電話以及跟他說晚安的時候。

B.我只會在想說的時候說，可能好幾天才會對他這麼說一次。

C.我覺得說出我愛你有點尷尬。

★測驗結果揭曉

如果你的答案大部分都是A： 毫無疑問，你就是一個超級浪漫的人，你喜歡甜踢踢的愛，總是會想辦法把浪漫的情節帶入感情中。

▲你嚮往黏踢踢的愛，總是幻想著夢幻的情節。（圖／取自免費圖庫PEXELS，以下皆同）



如果你的答案大部分都是B： 比起浪漫，你更務實，就算談了戀愛，你也會保持著實際的想法。

▲就算談了戀愛，你也不會被愛情沖昏頭。



如果你的答案大部分都是C： 你不崇尚浪漫，所以希望你可以找到一個跟你一樣類型的伴侶。

▲浪漫對你來說不是很重要，最終你也會找到一個適合自己的人。