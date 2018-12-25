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手伸出來！從「5個大拇指形狀」看你的個性...B型＝超龜毛

點評:小編的大拇指超靈活XD根本直不了！！
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▲從5個大拇指形狀看個性。（圖／翻攝自國外網站《Bright Side》）

▲從5個大拇指形狀看個性。（圖／翻攝自國外網站《Bright Side》

生活中心／綜合報導

伸出手來，看看你的大拇指長怎樣？手的大拇指有2個指骨，而且每個人都長的不一樣，除了能夠控制寫字之外，透過大拇指的形狀其實也可以看出個性。對此，國外網站《Bright Side》就分析了5種大拇指形狀的人格特質，原來擁有B型拇指的人是完美主義者，而拇指靈活的人思想很開放，趕快看看你的大拇指吧！

A型大拇指

如果你大拇指的指骨的長度相同，那就代表你是一個重視「公平」的人，你會在日常生活中找尋和諧與和平，而且你的個性很平靜、善於溝通和教學，你認為所有知識都是生活中的考驗累積而來；此外，你身邊有許多朋友、家人和親戚都喜歡從你這裡聽取一些關注或是建議，因為你表現出的同情心和他人不同。

▲自由,奔放,女孩,快樂,看風景,開心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲你認為自己所擁有的知識都是生活中的經驗累積而來的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

B型大拇指

假如你大拇指上面的指骨比下面的長，那就代表你是一個不折部扣的完美主義者，你很重視自己的想法，並且注意每個超微小的細節。你認為身邊的每件事物都應該要完美有秩序，一旦你有了目標，就會努力實現。

雖然有時候你可能會沉迷在一個想法中太久，但是最後你總能找到一個解決的方法，並且實際行動。在別人的眼中，你就是一個很誠實的人，而且他們都會很依賴你。

C型大拇指

你大拇指下面的指骨比上面的長，就顯示你是一個非常勤奮的工作者。對於生活，你從來都不會有僥倖的想法，就算遇到困難，你也會想辦法克服。

擁有這種拇指形狀的人有自信又聰明，你會把自己的智慧放進每個夢想中，而且你的思想也很正面、樂觀，沒有什麼事情能讓你困惑太久，這也是為什麼你在職場中經常被視為是可靠的人。

▲事業,工作,上班族,成功的女人,講電話,用電腦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲你在職場上是非常可靠的人，有自信又有智慧。

D型大拇指

如果你的大拇指可以很靈活地活動，那就代表你是個富有表現力和情感的人，像你這樣的人很容易就可以適應不斷變化的環境和新環境。

你充滿創意、好奇心和藝術天份，對於這個世界總是保持著開放的態度，你總是會以有趣的方式找到實現目標以及解決問題的方法。

E型大拇指

假如妳的大拇指一點都不靈活，呈現筆直的狀態，那就表示你是一個喜歡占領主導地位的頑固者，有些人會覺得你很不好相處，但又不得不臣服在你的誠信底下，大家都很喜歡依靠你。

雖然有些人可能會試圖利用你的信任和能力來驗證你曾經說過的話，但在大多數情況下，你都能立即分析所有內容並做出正確的選擇，絕對不會讓自己的聰明反過來害了自己。

▲工作,職場,開會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雖然有些人會覺得你很不好相處，但你在團體中會是一個領導者，只是頑固了點。

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

關鍵字： 手指 大拇指 心理測驗 占卜 個性 人格特質
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