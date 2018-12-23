冬天最怕變稻草頭！4類食材=護髮救星　爽吃堅果、豬腳

▲頭髮枯黃、分岔，可以在飲時中多攝取鐵和鋅。（圖／unsplash）

文／KingNet國家網路醫藥

頭髮分岔、乾燥枯黃、大量掉髮讓人好煩惱，不論是洗髮精廣告或是路上的美女，擁有一頭美麗的秀髮，總是讓人忍不住羨慕地多看幾眼，快來跟著KingNet國家網路醫藥補充4種營養素，重現烏黑、柔軟的秀髮。

一、維生素E

維生素E和維生素C一樣，是優秀的抗氧化劑，可以抵禦自由基對頭髮毛囊的侵害，並有助於頭髮生長，研究發現有落髮問題的民眾，補充維生素E持續8個月後，頭髮明顯生長的人約佔3成5。堅果含有豐富的維生素E，例如：28公克的杏仁可提供人體每日維生素E需求量的37％，除了堅果類以外，菠菜、酪梨、葵花油、大豆油和橄欖油…皆含有豐富的維生素E。

二、鐵質

四物飲的廣告中提到，女生缺鐵，臉色菜菜的，缺乏鐵質除了影響氣色以外，對於秀髮的影響也是非常大的，有貧血問題的女生，通常有落髮或頭髮稀疏、枯黃的情況。紅血球可以攜帶氧氣和養份，需要重要的幫手－鐵質，當鐵質攝取不足，就會出現台語的「欠血」問題，頭髮又怎能長的好呢？

鐵含量高的食物包括：蛤蜊、牡蠣、雞蛋、紅肉（牛肉、羊肉、豬肉…）、紅菜（紅鳳菜）、肝臟、杏仁、胡蘿蔔、南瓜….，補充鐵質時，記得搭配維生素C，可以讓鐵質吸收更好。

▲豬腳含有營養素鋅，可以防止脫髮、皮脂線罷工。（圖／記者黃士原攝）

三、微量元素－鋅

鋅是一種有助於支持頭髮生長和促進修復週期的微量元素，若飲食中缺乏鋅，將可能會引起毛髮生長休止期大量脫髮的問題，幸好因為飲食中缺乏營養素所引起的脫髮是可逆的，只要適時補充，就可讓頭髮再度茂密生長，除此以外，微量元素鋅有助於維持毛囊周圍的皮脂腺正常工作，讓頭髮柔順水亮。含高量鋅的食物包括：牡蠣、牛肉、菠菜、小麥胚芽、南瓜子、火雞肉、紅蟳、羊肉、豬腳…等。

四、蛋白質

人體幾乎是由蛋白質所組成，頭髮也不例外，如果長期飲食失調缺乏蛋白質的攝取，最明顯先出現問題的是脫髮和指甲剝落，一般而言除非是發生飢荒或戰亂的國家，不然很少出現蛋白質缺乏的現象，但茹素的民眾需特別注意蛋白質的攝取，豆類是植物性蛋白質的重要來源，一般民眾的蛋白質來源包括：雞蛋、牛奶、畜類（牛、豬、羊…）、禽類（雞、鴨、鵝….）、海鮮類（魚、蚌、蝦、蟹….）。

每天均衡飲食，就不用擔心會缺乏『養髮』的營養素，如果三餐外食的民眾，無法均衡攝取，建議可補充綜合營養補充品，不僅維持身體機能正常運作，更能養出一頭美麗的秀髮。

原文可見《秀髮飄逸，養髮秘技大曝光（下）》，未經授權不得轉載。