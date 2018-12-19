喝薏仁水能減肥？專家打臉...4款「飲料水」解析曝光

▲薏仁水宣稱可利尿，達到調整下半身體態，讓臉變小。（圖／視覺中國CFP）

記者謝承恩／整理報導

人一天要補足2000c.c.的水份，那如果喝得不是單純的白開水，而是改喝薏仁水、檸檬水...對身體一樣有幫助嗎？市面上有許多飲品，主打調整體質、減肥等，然而真有這麼神奇的功效？營養專家賴明宏在《防癌抗老食療先修班》一書中，分析了4個常見的「水飲料」，並建議患有慢性病或孕婦等族群，需斟酌後才能飲用。

1. 蜂蜜水：

中醫觀點認為，蜂蜜具有抗菌消炎、增加免疫能力、促進消化、改善睡眠品質等功效。《本草綱目》中記載，蜂蜜具有清熱、補中、解毒、潤躁、止痛五大功效。因此，目前普遍認為飲用蜂蜜水有益於滋補身體。必須注意，蜂蜜含有豐富的葡萄糖及果糖，含有不少熱量，一次飲用過多，會使血糖快速上升，且又增加熱量。

建議糖尿病患者、減重者、心血管疾病患者等慢性病患者，欲使用蜂蜜水調養身體前，最好先諮詢醫師或營養師。

2. 檸檬水：

英國《每日郵報》中曾經刊載，檸檬含有豐富的維生素C、檸檬苦素、黃酮素等多種植化素，每天飲用溫熱檸檬水（約40~50°C）能夠增強免疫系統功能、促進肝臟解毒作用，有效改善健康。但須注意，由於檸檬酸性較高，若飲用濃度過高的檸檬水，很可能因胃酸分泌過多而傷胃，因此建議在調配時不要加入過多檸檬，半顆切片檸檬加入350-400毫升的溫水為最佳比例，再酌量依據個人味覺感受調整。

▲檸檬酸性較高，若飲用濃度過高的檸檬水，很可能因胃酸分泌過多而傷胃。（圖／CFP）

3. 鹼性離子水：

廣告宣稱飲用鹼性離子水可調整體質酸鹼性，進而改善體質。事實上，人體會自動調節血液的酸鹼度，使血液pH值維持在7.35-7.45之間的弱鹼性，飲用鹼性水或食用鹼性食物，並無法顯著改變血液的酸鹼性，過量飲用鹼性離子水，反而可能會造成腎臟負擔。

4. 紅豆水、薏仁水：

這兩種水的原理，皆宣稱可藉由利尿或利水作用，達到調整下半身體態，讓臉變小的效果。紅豆和薏仁因鉀離子含量較高，在中醫及營養學的觀點中，的確具有利尿及利水作用，但是否能達到下半身瘦身及瘦臉的效果？目前則尚未有強力的醫學證據可證實，也由於鉀離子含量高的關係，慢性腎臟病患者、懷孕者並不適合飲用。