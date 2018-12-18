從坐姿看身體健康！愛蹺腳「骨盆全歪」...你是哪一個？

▲你偏好哪一個坐姿？可以看出身體的毛病。（圖／全民人體力學教室提供，以下同）

記者謝承恩／綜合報導



你常腰痠背痛、腳痠腿疼嗎？《全民人體力學保健教室》表示，人體有個特殊的慣性，會喜歡順著自己緊繃或歪斜的方向來擺動我們肢體。如果身體上有筋膜失衡（緊繃）的情況，一般而言，坐著時會傾向擺放成「該筋膜比較不會被拉扯的姿勢」（也就是該筋膜較鬆、較縮短的位置），如此身體才會感到舒服！

因此，我們可以藉由觀察自己「平常的習慣坐姿」，來去推測你最可能的「關鍵筋膜緊繃」位置，趕快看看你平常偏好哪種坐姿，你的下半身筋膜是否出狀況了！

1. 習慣「腿靠攏坐姿」：平時坐姿能自在將雙腿合在一起，通常意味著下半身筋膜較為健康平衡的，這意味至您下半身的筋膜理應較無明顯不平衡，但如果您還是有腰痠背痛的困擾，則通常代表是來自其它力學失衡問題唷！

2. 習慣「內八型坐姿」：平時坐姿喜歡雙腳呈現X型，外表看似可愛，但通常意味著大腿內側筋膜較緊繃。

3. 習慣「腳張開型坐姿」：平時坐姿喜歡雙腳開開的，外表看似不拘小節，但通常意味著大腿外側筋膜較緊繃。

4. 習慣「翹腳型坐姿」：平時坐姿喜歡翹腳，外表看似優雅，但通常意味著骨盆周圍筋膜已明顯不對稱失衡了。

5. 習慣「側坐型坐姿」：平時坐姿喜歡屁股朝某一側坐，外表看似有氣質，但通常也意味著骨盆周圍筋膜有不對稱失衡。

保養運動菜單：

1. 習慣「腿靠攏坐姿」：為正常平衡的坐姿，暫無需針對特定筋膜伸展。

2. 習慣「內八型坐姿」：請做圖一「大腿內側筋膜伸展運動」

起始位置：正躺，將要伸展那側腳的大腿和膝蓋彎起來90度。

動作：第一步，要伸展那側的手將大腿後側肌群向外拉緊。第二步，將大腿向外打開。第三步，膝蓋伸直，一直到大腿內側有被拉緊的感覺，維持姿勢30秒到1分鐘再回到起始位置。

3. 習慣「腳張開型坐姿」：請做圖二「大腿外側筋膜伸展運動」

起始位置：坐姿，將要伸展那側腳的膝蓋彎起來並橫跨過對側腳。

動作：將要伸展那側腳的膝蓋拉靠近對側肩膀，一直到大腿外側有被拉緊的感覺，維持姿勢30秒到1分鐘再回到起始位置。



4. 習慣「翹腳型坐姿」或「側坐型坐姿」：請做圖三「骨盆歪斜失衡調整運動」

起始位置：躺姿，雙腳膝蓋彎起來。

動作：把骨盆想像成時鐘，將骨盆來回順時鐘/逆時鐘轉動，動作緩慢確實。



本文諮詢《全民人體力學保健教室》Bruce & Evan物理治療師。「人體力學的不正常」是導致各種筋骨痠痛麻、關節退化的元兇；「人體力學基本知識」將是現代養生保健必備的常識；全民人體力學保健教室堅持只給「專業的人體力學知識」，現有經營粉絲專頁、網誌。