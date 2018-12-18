冬天最適合喝的茶款！「黑茶」旋風來襲...拯救寒性體質

▲紅茶、烏龍茶、普洱茶，都很適合冬天飲用。（圖／翻攝自pixabay）

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天冷泡杯溫熱的茶，暖暖身子又能減肥！過去喝茶常被認為是老人家才有的習慣，然而越來越多研究也證實「喝茶」對身體健康有助益。然而香港經濟日報《TOpick》指出，選茶除了香氣口感，最重要的是也要考慮體質、時節，而冬天是最適合喝「黑茶」的時機！

根據茶藝師Catherine和香港註冊中醫關德祺表示，舉凡普洱茶、青磚茶、六安茶，都屬於黑茶。冬天因為氣候寒冷、乾燥，特別需要暖胃、暖身。以黑茶來說，因為發酵較重，味性溫熱，適合體質虛寒的人飲用。

此外，紅茶也是另一個性質溫和、適合寒底人士飲用的茶款，除了暖身外，紅茶還可以止瀉、幫助消化、活血、緩解口臭等，常見的茶飲包含滇紅茶、寧紅茶、正山小種、格雷伯爵茶等。而國外的紅茶，通常會添加少量香油、增添香氣。

關德祺指出，冬天也很適合飲用「烏龍茶」，例如鐵觀音、台灣烏龍、單欉、大紅袍等，由於烏龍茶也稱為青茶，介於發酵和無發酵之間，可以提神醒腦、促進腸胃蠕動。而不同體質的人，根據發酵程度的重或輕，選擇不同的茶飲，可避免傷胃。

Catherine則推薦有「老人茶」之稱的熟普洱茶，味性溫和，不同體質的人都能喝，此外，桔普茶也是不錯的選擇，可以將青桔的果肉挖空，放入普洱茶葉和陳皮，飲用後可去止咳、去油、化痰。