挽回前任卻被冷處理？男比女更脆弱...專家勸「這句話」破冰

▲分手後，回想起對方的種種美好，想要選擇「挽回」還有救嗎？（圖／CFP）

文／智遠老師

「分手快樂，祝你快樂，你不會找到比我更好的。」這是絕大部份在剛分手後，心底最真實的獨白。或許你覺得感情終止得太快、太可惜，自己好像也沒有竭盡全力，但總是接下來的日子裡發現，其實他對你也算挺不錯。



總而言之兩性關係就是這樣，在分手時恨不得錯誤全是對方的，過了段日子又開始瘋狂想起對方種種的好。結論是，無論你選擇回頭，還是選擇打死不吃回頭草，「挽回」從來都不是一件那麼難以啟齒的事。



在這段相戀的過程，我相信你我都有遇到這樣或者那樣的問題，例如說：和男友經常吵架，他就是還不夠愛我，對我不夠好，才會這樣……，但重點是：你想著如何與他牽手到老，但他卻想著怎樣能夠離開你。你可能會覺得我到底哪裡做的不好，我真的有那麼差勁嗎？為什麼我的感情沒辦法長久長遠呢？

想要挽回，有時光靠決心和誠意是源源不夠的。想要成功挽回對方，除了具備這些內在心理素質之外，方向與方法才是主導的關鍵點。



你想想，如果男人在追求你的時候非常急躁，你是怎麼想的？大多的女性肯定會把這個男人當成色狼。同樣道理，如果在挽回的話，你一來求復合，下場當然也自然容易被拒絕。因為想要讓他和你重修舊好，必須得優先解決你們分手的遺留問題，才是再次重新建立他對你好感的關鍵。



你要知道……把一顆冷掉的心捂熱容易，但想要把一顆碎掉的心補好卻很異常困難。

▲兩性關係中分手還不是最嚴重，而是徹底的拒絕往來、破裂。（圖／取自Pixabay）



對方之所以會對你冷漠，站在心理因素來說，是因為他想讓你盡快死心。但對於自己曾經愛過的女人，分手之後就把她當成自己的仇人，我想他也做不到。所以面對問題時，如果還能夠進行雙方互動，一定要向對方表明你的態度：「沒有問題！那我們就做回朋友吧。」千萬別忘了告訴對方：你不會打擾他的生活，不會在對他指手畫腳。你想保留他的聯繫方式，只是可能有事需要他的幫忙或是偶爾談心。



在兩性關係，一旦一方拒絕溝通，破裂就注定會發生，而情緒的冷暴力就是拒絕溝通最嚴重的情況。也不得不承認，男性出現情緒冷暴力的可能性高過於女性，因為有大部份的原因，是生理的構造加上刺激水平的不同導致這種現象發生的。

雖然男人總是看起來比女人堅強，但實質上當男人在情緒時，更容易受到影響與傷害。尤其是雙方產生矛盾時，當時的環境充滿壓力，女人的表達方式充滿各種情緒，男人忙於去應對這種壓力，所以可能他當時接收到訊息，是你的口氣語調與情緒，已經跟內容無關了。

人都是趨利避害的，如果長期面對情緒的壓力，唯一的方式就是掩蓋自己的感受，直接將你說的話設成靜音模式，甚至在感情上直接去疏遠你。就這樣，在不知不覺中開始用這種方式在傷害這段關係，因為被這種情緒相處方式給激怒了，進而產生了負性情緒，有情緒的我們面對冷暴力的時候，就更加困難了。

▲對於分手的的釋懷，自己必須先認清事實而灑脫。（圖／取自Pixabay）

兩個人能否能夠走得長遠，其實不是看處理了多少問題，而是你是否能夠理解並觸碰對方的情緒，瞭解對方有多少，去進行相互尊重。所以不要讓自己沉浸在情緒裡不想出去，你要有自己的執行力，只有這樣對方才能可能重新看到你的新的模樣。你需要制定完整的計畫和分配好時間成長，最好是多找個有經驗的好友帶你出去放鬆與見廣。

雖然現在是分手了，但你的時間又重新屬於你自己了，又是一個有無限可能的黃金單金漢了，對自己負上全部的責任就對了。情感世界就是如此，對方如果看到你在分開後，又改掉了之前的缺點，想到了你們過去曾相愛的過往，重新讓他的愛，死而復燃是順水推舟的事。



在挽回、在經營感情不需要一直保證什麼海枯石爛、天長地久，針對你們之前的分手原因調整自己，讓自己今後不再重蹈覆轍才是真正你所需要的。



選擇重於改變。但是如果你真的願意繼續和他在一起，沒有任何一段感情，不經過維護，就能地久天長。用心澆灌的玫瑰，才會給你意想不到的驚豔，愛情也是如此。

如果你 不夠 勇 敢，也 沒 人 替 你 堅 強 。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99