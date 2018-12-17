千方百計追女「卻敗在最後」原因曝光...你還靠運氣戀愛？

▲男女交往過程，需要注重每個環節的營造。（圖／視覺中國）

文／亞當老師

記得每到週末，我都會有看電影台的習慣。許多著名的老片總會在電影台歷久彌新的重新上映，像是威爾史密斯演的《全民情聖》，這就是一齣從小陪我長大的例子。

說到這部片，從我第一次看到現在，也整整過了十多個年頭。我看過整整不下十次，從原本印象深刻中只有亞瑟小子唱的那首《YEAH》，隨著配角Albert曼妙的舞姿登場外。很多劇情的解讀也隨著人生的歷練，產生不一樣的變化。

其中有一段讓我很有記憶的，就是主角Hitch和女主角Sara的第一次約會，主角極具巧思的安排水上摩托車作為約會的開端，安排Sara到博物館見到曾曾祖父的筆跡。這一切看似多麼精心安排與策劃的結果。但最後換來的，卻是女主角不願提起的一則家族醜聞，以負面情緒作結。

你說主角不用心嗎？沒有，之所以能給女主角帶來這一連串的驚喜，都來自他的用心規劃，但是最後的負面情緒是什麼？這結果讓我想到有位長輩跟我說的一句話『成功需要做對很多事，但是失敗只要做錯一點事』，反映在電影主角的約會上，前面的驚喜與用心，絕對讓女主角留下深刻的回憶，但是這些回憶卻無法抹滅最後女主角的負面情緒。

也許你心裡會替主角抱屈，已經做了這麼多了耶，花了那麼多心思了耶。然而世間就是這麼奇怪，你要贏得一次成功，是每個環節都要做對的綜合表現，但是失敗卻不同，一顆老鼠屎就足以壞了一整鍋好粥。

▲過去相愛甜蜜，最後因一時的低潮而化作泡影。（圖／視覺中國）

再舉個例子，我平時除了輔導男追女、女追男的學員外。輔導失戀挽回的學員，也是另一門我的專業。像是某位學員跟他女友交往兩年，前面一年半兩人都如膠似漆，甜甜蜜蜜。但就在最後半年，因為男方家裡出了一些事情，導致男方對人生失去方向，開始逃避，自暴自棄。這樣的情緒也感染到了他的女友，屋漏偏逢連夜雨的他，也因為自身情緒管理不當，讓他女友失去了甜蜜感與安全感，進而向他提出無情的分手。

各位看官，你說說我們這位男主角，他錯了嗎？先前一年半的恩愛及甜蜜難道都是假象？肯定不是的。他也一定是付出了很多的心力與時間，才讓她女友對他死心踏地。但是就只因為一時的負面低潮，之前的甜蜜瞬間化作泡影。這結果不是也正反映出『成功不容易，失敗卻很容易』的世間規則。

但是我也有輔導過某些在兩性關係上，喜歡抱怨的族群，明知道現況讓他們經歷百般挫折，而且苦無解決方法。但是他們卻選擇用無數藉口，像是工作忙、目前沒有喜歡的對象、我的目標已經拒絕我、我已經沒希望等等理由，來逃避學習正確的觀念，更別說是讓自己有機會充分練習。

▲經營感情不該心存僥倖，每一段經驗都該好好提升自己的情商 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

只想繼續用運氣及僥倖來面對兩性關係，運氣好的時後他們覺得自己無所不能，但運氣糟的時候又總是叫天天不應，叫地地不靈。期望與痛苦，總是無限循環。

有句話說得好，機會是留給準備好的人，但是平時都沒準備，當機會來臨時，又怎麼會有反應時間來抓住機會？若把這種情況跟前面兩則故事做對比，就不難發現，很多兩性關係，即便是做好準備，都未必能妥善處理，更何況是完全沒準備憑運氣的情況？！

本文總結

人常說『歷史沒有如果』，我們並沒有辦法像死侍一樣，有機器能讓他扭轉時光，回到過去那一刻，改變那時的決定。面對這種一拍兩瞪眼的人生，我們唯一能把握的就是做好萬全準備，才是面對人生難題時，對自己最好的交代。

當然我也不否認，世界上很多事，是你即便有準備，都未必能表現得盡善盡美，也會有很多遺憾。

更何況...是完全沒準備呢？

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99