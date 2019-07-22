抹防曬要提早半小時？醫搖頭：馬上就有效...「10大迷思」曝

▲夏天氣溫飆高，家長要注意孩子有缺水、中暑的可能。（圖／記者屠惠剛攝）

記者謝承恩／綜合報導

夏天氣溫一往上飆，出門不小心就曬到昏頭！兒科醫師徐嘉賢在《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師》粉專蒐集許多人夏天防曬、防中暑，時常很常犯的10種迷思，例如「擦了防曬，就以為不會中暑」、「中暑了誤以為要給孩子吃退燒藥」，都是很母湯的觀念，一定要小心提防。

天氣愈來愈熱，整理一下夏天／防曬的常見誤解：

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Q1：防曬乳要出門前30分鐘塗？

A：這一項誤解，非常根深蒂固，其實大部分塗上去就立即有效。

Q2：防矖就是有防中暑了？

A：有防曬就不怕曬。這一誤解也是很多人會犯的錯，千千萬萬不要以為防曬就等於有防中暑：不用小心紫外線的傷害，也不用補充水分了，防曬不等於防中暑。

Q3：SPF愈高愈好，整天不太需再補？

A：不單看SPF值，以為數值越高，保護力越長越久，整個戶外活動都不需要再補充。其實什麼時候補充，多久補充一次，有很多因素：環境、活動、流汗也需考慮進去。

▲擦防曬就算SPF高，也要注意補擦。（圖／ETtoday資料庫）

Q4：中暑要用退燒藥？

A：這是我在社團上面，看到一位快要氣到瘋掉的媽媽「分享」長輩的做法。其實不需要用到退燒藥，只要補充水分以及物理降溫。另外提一下，台語中的中暑（中沙），在醫學通常是代表：熱衰竭（heat exhaustion)，更嚴重的是中暑（heat stroke )。在命名上跟我們的認知不太一樣

Q5：熄火下車搖下車窗，不用把孩子帶下車？

A：有開窗仍可能易造成車內高溫而造成孩子熱衰竭，別輕忽！這可是會致命的！之前就有一個案例，父母有把車窗搖下來，留一個缺口，自以為沒問題，結果發生了遺憾。（可參考：https://goo.gl/gHwwcK）

Q6：等到孩子說口渴再喝水？

A：預防以及治療中暑首要原則：防止脫水、水分補充。在出門之前就要準備好充足的水分，甚至在出門之前就要開始給孩子喝水，而且要在活動當中時不時就提醒孩子補充水分。如果等到開始口渴的話，已經在脫水2-5%了。

▲千萬別等到口渴才喝水，身體早已經脫水2%~5%。（圖／翻攝自pixabay）

Q7：防曬噴霧最方便，全身噴一噴就好？

A：防曬噴霧雖然很方便，但是成分當中是奈米的金屬原素。會有吸入兒童呼吸道的風險。建議大家最好選用塗沫的。

Q8：塗完防曬乳，一定要卸妝？

A：不一定，高防水／修色才需要。

Q9：先塗防蚊，再塗防曬乳？

A：要先塗防曬，再塗防蚊。才能有防蚊的效果。

Q10：在大太陽高溫下工作才會中暑？

A：不一定要在大太陽底下曝曬才會中暑或熱衰竭，只要環境潮濕又炎熱、身體不適、脫水、水分補充不足等因素，就可造成中暑。

黑眼圈奶爸Dr 徐嘉賢醫師，高雄醫學大學醫學系畢業，前高雄長庚醫院兒童內科主治醫師、兒童胸腔科專科醫師，現任高雄市葉乙力小兒科副院長，家中有兩位過敏體質的小前世情人，常於臉書及IG上分享有關於兒童健康、無毒育兒及兒童居家安全的資訊，更多訊息可追蹤Instagram：黑眼圈奶爸Dr 徐嘉賢醫師

