壽司別怕吃澱粉！爭鮮「5日瘦身菜單」曝光：鮭魚+手卷完勝

▲壽司清爽、熱量低，有人擔心吃進的米飯會不會過量？（圖／營養師帶你外食提供）

圖、文／營養師帶你吃外食

天氣熱呼呼，實在食慾不佳，營養師特別想吃清爽的握壽司！不僅是輕熱量的好選擇，補充充足醣類更能有效燃脂哦！

「什麼？醣類能燃燒脂肪？」講座中的學生一臉狐疑看著我。

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醣類又稱碳水化合物，俗名是澱粉。自從減醣飲食開始流行後，越來越多人聽聞澱粉就色變。難道…「吃飯」真的就千錯萬錯嗎？

在營養師的觀察中，「適度澱粉」可是好處多多，其中最關鍵的一個功能：協助體脂肪燃燒

當人體有足夠的醣類，可幫助脂肪酸的代謝更為順暢，減少產生不完全的代謝物，有利於肌肉細胞使用脂肪酸當作能量來源。

雖然相較於中高強度的運動，靜態活動的脂肪代謝效能有限，這好比是汽車在高速奔馳時，的確比慢速行駛時更耗油，但光是把車子發動的話，同樣也會消耗汽油。

因此，對於上班族而言，平時以久坐為主，就像是單純把車發動的狀態，依然能仰賴本身的肌肉無時無刻來幫自己燃脂哦！

「那到底要吃多少飯才剛剛好呢？」被我打開心房的學生，終於願意吃點飯了。

營養師以「爭鮮」來幫大家配成減脂工作餐，每餐熱量約 300-350 大卡。由於每間餐廳師傅的做法不同，以成人體型來說， 5-8 貫壽司是一餐合宜的量。

接下來，只要按圖索驥來吃吧！

週一：旗魚、扇貝、蘆筍手捲、焦糖鮭魚肚

週二：鮭魚、竹莢魚、海膽軍艦、干貝





週三：鮪魚、章魚、蒲燒星鰻手捲、起司海老

週四：鮮蝦、北魷、鮭魚子軍艦、鰻魚

週五：鯛魚、北寄貝、鮮蝦手捲、比目魚

要瘦其實不難，難的是維持下去！

飲食關鍵句：「要邊使用邊管理、邊管理邊使用。」

【營養師帶你吃外食】希望提供最簡易、可實行、極有感的外食技巧，讓大家能容易運用，持續美麗又帥氣！聽說有幾個學生說照著吃就變瘦了，歡迎私訊讓我也聽見你的好消息哦！想了解更多享食、享瘦資訊可至營養師帶你吃外食官網～