孩子生病吃不下！醫教「8食物」幫助進食...剉冰＋水果營養超多



▲孩子痛到食不下嚥時，該怎麼吃進營養？（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／歐淑娟

近期的門診天天都有新診斷腸病毒個案，疾管局每週發佈的疫情特報仍有新增重症個案（尤其以腸病毒71型為主）。今天歐醫師來簡單分享，孩子痛的口水直流、食不下嚥時，該怎麼吃進營養？

1.水分充足的食材

例如蔬菜粥，放涼了吃減少痛感。



2.流質食物

例如冰豆漿（無糖或低糖）、冰鮮奶，有聰明的媽咪甚至做成牛奶冰磚，孩子含著冰不痛又開心攝取營養。但不建議喝可樂汽水，這些飲料只有糖、沒有幫助痊癒所需的營養。

3.水果

可以冰冰的吃！例如西瓜、葡萄、鳳梨、芒果、香蕉、蓮霧等，水分多的水果＝快要入口即化的更好。



4.優格、優酪乳

這類本來就是冰冰吃的、軟軟的零食在此時可能是正餐的角色，可搭配切碎的水果或是少許果醬。

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▲可以用優格或優酪乳搭配切碎的水果或是少許果醬。（圖／取自免費圖庫pixabay）



5.剉冰

很多家長知道腸病毒的孩子可以吃冰，但霜淇淋可能有太多添加物，歐醫師建議大家可以試試看剉冰＋新鮮水果，補充水分又有維生素C。



6.豆花、嫩豆腐

同樣是軟軟的、入口即化、可以冰著吃，補充優質蛋白質跟鈣質。



7.愛玉、仙草

比起各種色素添加的果凍／布丁，愛玉、仙草可能是較佳的選項，不過選購時請大家記得翻背面看一看成分標示、營養價值，太複雜的成分還是小心一點。

8.蒸蛋

全蛋的營養價值豐富，對小朋友而言是CP值很高的食物。入口即化的蒸蛋在放涼、甚至冰鎮之後是很棒的選擇。

本文經授權轉自：兒科女醫艾蜜莉