夏天缺水爆乾...醫分析3大常見問題！教你自製「3款保濕茶飲」

▲皮膚乾癢不只冬天會發生，夏天也會因為天氣、長時間待在冷氣房，引發皮膚問題。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

皮膚乾癢不只冬天會發生，夏天也會因為天氣、長時間待在冷氣房，引發皮膚問題，一般都會使用含類固醇藥膏緩解症狀，但其實皮膚問題也需要從體內改善。中醫師賴睿昕指出，夏天強烈紫外線是皮膚問題一大元兇，最常見的就是「血熱型皮膚乾癢、風熱型皮膚乾癢和皮膚保水度不足」，除了藥物治療外，平時也可透過自製茶飲改善。

賴睿昕說明，皮膚的問題是身體內部出了狀況，然後反映在皮膚上，因此治療上要從身體內部去調理，類固醇或抗組織胺的藥膏消炎只是暫時緩解發炎狀況，適合用於急性期時的發炎腫痛、流湯流水；另一種狀況則是，皮膚明顯感覺乾乾、脫皮，這種就屬於慢性期，通常很難只擦藥膏或是保濕乳液解決。

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紫外線是皮膚問題的元兇！賴睿昕表示，長期待在冷氣房也會造成皮膚的保水度不足，加上室外炎熱，室內低溫，氣溫震盪會導致皮脂腺無法快速適應，造成油水失衡，引發皮膚乾癢發炎，這時若加強使用含有化學成份的保養品，反而會加重症狀。中醫認為皮膚乾癢是身體內部問題，講求辯證論治。賴睿昕也針對不同皮膚問題提出適合的「保濕自製茶飲」。

▲在中醫觀點中，皮膚問題會反映出身體狀況，建議要依照症狀治療。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

【血熱型皮膚乾癢】

適合茶飲：牡丹皮四物飲

材料：牡丹皮10g、當歸9g、川芎6g、白芍9g、生地12g、紅糖適量。

1.作法步驟把所有材料洗淨、用清水泡洗一下材料。

2.把清洗乾淨的材料放進鍋中，加入1000c.c清水。

3.蓋上鍋蓋，大火煮開，轉中小火煮30分鐘。

4.加入少量紅糖，溶解放涼即可飲用。

【風熱型皮膚乾癢】

適合茶飲：抗敏四物湯

材料：荊芥5g、薄荷葉3g、當歸9g、川芎6g、白芍9g、生地12g。

作法步驟：

1把四物飲洗淨、用清水泡洗一下材料。

2.把清洗乾淨的材料放進鍋中，加入1000c.c清水。

3.蓋上鍋蓋，大火煮開再將荊芥薄荷葉丟入轉中小火煮30分鐘，放涼即可飲用。

【皮膚保水度不足】

適合茶飲：潤膚四物湯

材料：玉竹10g、麥門冬5g、當歸9g、川芎6g、白芍9g、生地12g。

作法步驟：

1.把所有材料洗淨、用清水泡洗一下材料。

2.把清洗乾淨的材料放進鍋中，加入1000c.c清水。

3.蓋上鍋蓋，大火煮開，轉中小火煮30分鐘，放涼即可飲用。

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