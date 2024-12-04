瓊瑤過世！老人輕生6大高風險因子　「喪偶、獨居」都危險

▲知名作家瓊瑤今天下午被發現在家輕生，享壽86歲。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

記者趙于婷／台北報導

知名作家瓊瑤今天下午被發現在家輕生，享壽86歲。有關老人自殺，相關研究指出，65歲以上自殺死亡率遠超過其他年齡層自殺死亡率，呈現年齡越大死亡率越高，根據相關研究指出，特別是「喪偶後的第一年、久病厭世、憂鬱、重大生活事件、沉重經濟負擔、獨居」等都是老人自殺原因。

瓊瑤今日被發現陳屍在淡水住家，享壽86歲，令世人感到惋惜。然而，瓊瑤上周才發文，以《憶亡夫》為名，追憶亡夫平鑫濤，心痛寫下陪伴對方最後一段路的心情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市信義區健康服務中心周真貞主任表示，台灣老人憂鬱比率估計約12到13％，根據相關研究指出，「喪偶」是老人自殺的危險因子之一，當因憂鬱出現不吃飯、不想出門、睡不好、不喜歡社交等情形時，往往被誤認為是「正常老化現象」，進而增加自殺風險。

而根據全國自殺防治中心過去調查發現，有自殺想法時僅2成會向外求助，約有6成在採取自殺行為前曾留下訊息，而有接受關懷服務的自殺企圖民眾，自殺死亡率會下降63.5%。另外，各國研究都顯示，老年自殺的方式較年輕族群所使用的方式更為強烈且致命性高。

為降低獨居長者的自殺風險，台北市自106年起針對社區獨居長輩每半年進行1次憂鬱量表（GDS-15）檢測，超過7分有憂鬱傾向者立即進行跨團隊轉介及介入。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995