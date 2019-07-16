「連吐3袋鮮血」嚇壞媽！2歲童發燒、腹痛...有「腸潰瘍」徵兆小心

▲孩子因腹痛、發燒多日，到院檢查才發現罹患腸潰瘍及B型流感。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者謝承恩／綜合報導

一名2歲男童日前因發燒、腹痛被送急診，隨後在病床上連吐3大袋鮮血，把家長嚇壞了！醫師緊急輸血、止血，搭配胃鏡檢查，才發現患者小小年紀，十二指腸就多處潰瘍，甚至還罹患B型流感，透過藥物治療，病情才逐漸穩定。醫師提醒，2歲罹患指腸潰瘍案例很罕見，家長們需要特別注意以下4大原因及徵兆。

男童年僅2歲，就罹患十二指腸潰瘍，家人詫異到不敢相信！林口長庚兒童急診科主任吳昌騰今（16）日於粉專分享，日前收治一名2歲個案，因發燒腹痛難痊癒被送到急診室，從一開使做抽血、X光都沒有異狀，然而在等待期間，竟連吐了3大袋鮮血，嚇壞家長。

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▲2歲男童到院後，連吐3大袋鮮血。（圖／來講兒科急診的543-吳昌騰醫師提供）

吳昌騰於臉書表示，透過胃鏡檢查，發現患者十二指腸多處潰瘍，還感染B型肝炎，透過治療才讓情狀穩定，但家長似乎不敢相信，孩子小小年紀就腸潰瘍。醫師提醒常見消化性潰瘍引起的原因包含以下4種：

1.幽門螺旋桿菌感染 Helicobacter Pylori （H. Pylori）。

2.藥物：非類固醇抗炎藥物（Nnaproxen、Ibuprofen）、類固醇、 阿斯匹靈（Aspirin）。

3.成人若吸菸及酗酒會直接增加發病機會。

4.情緒緊張、心理壓力增加、不良飲食習慣時無定時或暴飲暴食，會使胃液分泌增加易引起消化道受損

（如：嚴重疾病、重大事件）。

如果家中孩童、親屬有出現腹部疼痛，如燒灼痛、鈍痛、壓迫感、刺痛，且於飯後 2~3 小時或是在午夜胃排空時，特別有疼痛的感覺就要特別小心，甚至大出外觀如焦油般深黑色的血便，或是吐鮮血，很有可能就是胃或十二指腸潰瘍出血的症狀。另外還須提防體重減輕、食慾下降、嘔吐等徵兆，需要盡快就醫檢查。