努力卻交不到女友？關鍵2原因曝光：會聊天≠女生看上你

▲為感情努力到頭來，到底有沒有好的結果，需要注意非常多的細節。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／亞當老師

也許當你在看到這段話的時候，也同樣會有同感，認為自己已經很努力了 ，但是怎麼還是沒有女生欣賞我？難道女生真的是只喜歡高富帥嗎？

在我過去的教學經驗中，遇過無數的男性，都說自己在情感上是非常努力的，甚至也可以細項的說出，自己到底努力了什麼？但是為什麼到了最後，還是一場空，我認為有兩個關鍵問題，可能是被忽略了。

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問題一：你所認定努力的標準是什麼？

今天假設有甲，乙，丙三個人

甲說，我很努力了

乙說，我也很努力

丙說，我非常努力

但是卻只有丙交到女朋友 ，甲、乙、丙三人不都同樣說自己很努力嗎？那為什麼只有丙教到女友，難道因為丙他是高富帥嗎？

真正的核心問題在於，甲、乙、丙三個人都自己很努力，但是用第三方客觀的角度來衡量後，發現甲心裡所認為努力，只有30分 ; 乙心裡所謂的努力，只有客觀的20分 ; 丙心中認定的努力，卻有60分。

從以上的案例可以看出，很多時候『努力』這兩個字，需要一個客觀的標準。並不是覺得自己有了，就真的有了。就像是考試，難道因為你覺得對自己考試的結果很有信心，實際的結果就一定會拿到高分嗎？我想大家都有這個經驗。

▲聊天口才好，女生就真的能對你說「yes」嗎？（圖／記者李佳蓉攝）

問題二：只要會聊天就能追到女生

在我過去輔導的案例中，大多數追女生卡住的男性，都會一致的說『不知道怎麼聊天』，但是口才好，就真的會讓女生願意跟你在一起嗎？

舉例來說，今天某個男人，非常幽默、口才又好。也許在通訊軟體上，確實他可以讓女生心動，但是當女生實際跟他見面後，發現他眼鏡上有濃濃的一層垢，臉上長滿青春痘，衣服穿兩天沒洗有怪味，牙齒沒刷，昨天的菜渣還留在齒縫，他的背包拉鍊打開，裡面的東西亂成一團，毫無條理...

你說這樣子的一個人，就算他口才再好，當女生看到他的儀態及行為模式，他一樣會被打槍。所以要受到女生的喜愛，難道就真的只有聊天這件事嗎？

今天這篇文章不外乎是想要拋磚引玉，讓你明白兩個在追女過程當中，你可能忽略的盲點。希望透過這個文章，讓你明白努力這件事情絕對是要有第三方的標準衡量，而不是自我感覺良好。另外，要追女成功，除了要會聊天外，注意自身的生活儀態，也是不可或缺的重要元素。

本文作者

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99