減肥只要3分鐘！免流汗「真空收腹」腰瘦2cm　教練激推：能炸出腹肌

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記者李佳蓉／採訪報導

夏天就是要小露性感部位才不算白過，而你就是四肢纖細，唯獨那坨肥肚肚瘦不下來，變成名符其實的「小腹婆」嗎？想要趁著夏天還沒過完前再辣一波，不妨學學從歐美紅到日韓，造成妹子全體暴動的「真空收腹法」，隨時都可做，不須流汗，號稱一天1分鐘，持續一個月腰圍直接瘦2公分。就連醫師及健身教練都認證：「真的有效」，甚至可以訓練出腹肌！

想要擁有像歐美辣緊實的腰部線條超Sexy，卻又發懶不想上健身房的女生們有福了！藝人小鐘在《媽媽好神》節目中分享免流汗的超簡單運動－「真空收腹法（Stomach Vacuum）」，由美國細胞生物學博士兼健身運動員Dr. Stephanie Buttermore親身驗證該方法。只要靠著站立時深呼吸，吸氣時將肚子縮到「不能再縮」，並且ㄍ一ㄥ住不要吐氣，憋氣5～20秒，一天做3次，縮腹時能動用全身核心，一個月下來讓腰圍速鏟2公分。

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專業體態控制教練黃建緯Eric分析，可透過3種「收腹動作」達到訓練效果，訓練重點透過腹內壓力刺激深層核心、腹直肌、腹橫肌、腹內斜肌及腹外斜肌，只要掌握訓練要領3步驟：1.首先將氣慢慢吐出直到沒有多餘氣體為止。2.過程中慢慢收緊小腹保持凹狀。3.接著憋氣hold住10～20秒。他提醒，必須依個人能力量力而為切勿勉強，並以站姿、四足跪姿及坐姿收腹各做3組，認真做腹部肌肉炸裂感超明顯。



黃建緯也說明，與以往的腹部訓練不同之處，在於該動作沒有反覆收縮，而是利用腹內壓力達到刺激效果，若是再搭配正常捲腹訓練，如仰臥起坐，緊接著做收腹運動，刺激效果更好，甚至可練出腹肌。但也提醒，瘦小腹的關鍵仍要避免不必要的精緻碳水化合物及糖份攝取。

真空收腹法怎麼做？簡單3步驟，就能有效消滅腹部脂肪，還你平坦小肚肚：



1. 將肺中的氣全部呼出

2. 將腹部往內緊縮，保持腹部凹陷，屏住呼吸，看到肋骨也正常。

3. 一次10～20秒，重複3次（時間長度可以依個人情況調整）

骨科醫師陳怡孜也認證，就科學理論而言，「真空收腹法」是可行的，將它想成縮小腹動作，增加執行頻率，無時無刻都在縮小腹，經常做收緊腹部的動作，能讓腰部線條更緊實。尤其像生產後的媽媽面臨的最大問題「肚皮鬆掉」，被撐開的肚皮難以再縮回產前狀態，因此透過該動作轉化為日常當中無時無刻縮小腹，長期下來有如訓練腹肌。

覺得光靠真空收腹法效果還不夠？黃建緯也曾分享睡前3動作，配飲食維持1週讓你變「腰瘦辣妹」，明顯感覺肉肉塌陷下去，還不快試？

動作1：腰旋轉

訓練肌群：腰方肌

訓練重點：可以徒手或是拿一個水壺增加負重，身體向後頃保持挺胸不駝背，旋轉時配合呼吸不憋氣，速度慢不求快，感覺是用身體來做旋轉。

次數：反覆15～20下為一組，共2組

動作2：側邊搭橋

訓練肌群：腰方肌&腹外斜肌

訓練重點：保持挺胸不駝背，用臀部去找地板

次數：反覆15～20下為一組，共2組

動作3：超人式

訓練肌群：下背

訓練重點：手腳離開地面，上來吐氣不憋氣，上來至頂點時停留1秒（速度慢）

反覆次數：反覆15～20下為一組，共2組

黃建緯指出，腰間脂肪會囤積，飲食部份仍占蠻高比例，若平時就有運動習慣，但飲食、生活壞習慣仍沒改掉，「那麼運動效果也是有限」。因此他也建議，從飲食著手減少脂肪囤積，首先得多補充水分，若真的想喝飲料，他激推「無糖綠茶」，其中富含的兒茶素及茶多酚，能降低人體血液中脂肪的含量，以及幫助燃燒體內多餘脂肪，特別是茶多酚和維生素C，為促進脂肪氧化、幫助消化和降脂減肥的關鍵。

諮詢專家：專業體態控制教練黃建緯Eric，專業一對一私人教練，專長運動及飲食規劃，經驗超過8年以上，協助學員超過500位以上，諮詢時間長達1萬小時。

黃建緯教練部落格、Youtube、IG