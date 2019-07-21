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台男蟲蟲游不動！除了生蠔…這4類「養精好物」營養師激推：會好孕

點評:台灣男生需要！
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記者李佳蓉／綜合報導

無論是八點檔連續劇，或是現實生活中，都會看到長輩將「生不出來」的矛頭指向女生「肚子不爭氣」！其實男性的精蟲品質是關鍵。有研究發現台灣年齡介於26～57歲的男性，精液與精蟲品質逐漸裂化，每年每c.c.的精蟲數量減少60萬隻，且活動力變差「游不動」。該怎麼辦？不妨試試營養師黃曉彤激推的4大營養素，讓精子品質UPUP。

受到生活壓力、作息及環境荷爾蒙的影響，使得台灣男性精蟲品質逐漸劣化！一項由台北醫學大學附設醫院生殖醫學研究中心及公衛學院合作，針對26歲至57歲男性、共7187人的研究發現，台灣男性每年每c.c.的精液精蟲數量約減少60萬隻，活動力也有下降趨勢，雖然目前看來影響不大，但長遠看來恐不利後代繁殖。

營養師黃曉彤在Youtube頻道《酷的是米袋》指出，一個小生命的誕生，必須由卵子及精子結合，然而每當面臨小孩生不出來的困擾時，世俗都把矛頭指向女生，這是不對的，因為可能是男性精蟲品質差所導致。現代人因生活壓力大、工作繁忙，日常飲食及作息不良恐引發「精蟲危機」，因此她也推薦男性必補「4大營養素」，有助提升精子品質，帶來好「孕」。

1.精氨酸
黃曉彤指出，「左旋精氨酸」為精子蛋白的主要成分，影響著男性生殖系統是否能正常運作。男性一旦缺乏左旋精氨酸會影響精蟲活動力，想要透過飲食補充左旋精氨酸，可從肉類、魚肉及堅果類獲取。

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台男蟲蟲游不動！除了生蠔…這4類「養精好物」營養師激推：會好孕

2.維生素E
維生素E又稱為「生育醇」，當男性嚴重缺乏時恐影響性功能。黃曉彤建議，平時可從深綠色蔬菜、小麥胚芽、堅果類來攝取。

3.維生素C
適量補充維生素C可增加精蟲數量及活動力，以提高精子與卵子的結合能力。黃曉彤說，食物中的芭樂、草莓、奇異果和甜椒，都含有豐富維生素C，可多元攝取。

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4.鋅
一般人聯想到的吃生蠔、牡蠣有助提升性功能，都是「鋅」的功勞。黃曉彤說，當飲食缺乏鋅，可能導致精蟲數量減少，還會降低精蟲活動力，因此可從攝取動物肝臟、牡蠣及肉類以補足鋅這營養素。

但吃生蠔得小心「諾羅病毒」！醫師郭彥良在急診曾遇一名20多歲少年，為了晚上約會大嗑生蠔，沒想到當晚「果然超過10次」，可惜的是「烙賽超過10次」，最後腹部絞痛難忍，整夜狂跑廁所拉不停，狂瀉到雙腿無力難以起身，快虛脫才送急診，讓人哭笑不得。他解釋，鋅與醣類、蛋白質與脂質代謝有很大關係，也是維持男性睪丸正常功能與精子生成的必須，能促進性腺機能與治療生殖障礙，因此常被視為男性助性與勇猛的法寶。

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關鍵字： 飲食健康 精子 品質 營養素 營養師 黃曉彤
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