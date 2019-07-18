優秀主管該具備的10大特質　你中了幾項？

文／張淑芬編譯 圖／pixabay

好員工不容易找，好的管理人才更難培養。Google投注超過10年的時間，在不斷修正和新增演算條件之後，歸納出優秀經理人的10大特質。這也透露科技龍頭需要的主管人才，和其他行業沒有兩樣：情緒智商重於其他的專業技能。

Google「氧氣計畫」（Project Oxygen）在2008年底啟動，以演算法分析內部經理人和主管的評量、考績、團隊表現等資料，後期又加入基層員工評比主管的訪談調查。歷經10多年的操作和修正，對於Google需要的「優秀主管該具備的特質」得出清楚的輪廓。

其實許多的管理理論都提過類似的看法，不過Google這項研究計畫是首次透過科學方式，驗證出「理論和實際相符」的結果，也意味著優秀的主管人力，是確保企業得以創新經營的重要資源。

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（好主管的特質：樂意傾聽下屬意見，也對改善意見直言不諱，並協助職涯發展。圖片來源：pixabay）



好主管的十大特質

1.是一個好教練：擅長在危機和困難時刻，帶領團隊突破現狀。

2.充分授權、不插足枝微末節：讓下屬全力發揮，並適時提供資源與協助。

3.具包容性的工作環境，不吝關心下屬：建立信任關係，團隊成員可以感受到職場的後援力量。

4.為求結果、願意並肩作戰：不會只指揮觀戰，而是帶領成員一起上戰場。

5.擅長溝通：樂意傾聽意見，並表達同理與包容；分享工作訊息，讓下屬清楚公司的狀況。

6.支持下屬的職涯發展、討論工作表現：好主管不吝稱讚成員出色的表現，同時也提供改進的意見，還能協助下屬工作達標、提升專業能力。

7.對團隊有清楚的遠見與策略：了解團隊的處境，以及未來該前進的目標，並確保執行過程中，每位成員都明瞭自己的任務與角色。

（善於溝通，協調跨部門合作，擴展團隊外部資源與人脈，是好主管的條件之一。圖片來源：pixabay）

8.具備專業技能，以帶領團隊：好主管可以掌握每一位成員的工作任務、以及需要克服的挑戰。任職新部門時，主管也能事先了解任務進度，在進行決策前也能先取得成員共識與信任。

9.跨部門合作的能力：具有眼界、高度，以及溝通技巧，足以協調和執行跨部門合作案，為成員帶來更多外部資源與人脈。

10.是有魄力和效力的決策者：決策過程思慮清楚、可多方整合訊息與條件，即便無法迎合每個成員的意願，但也能做出符合團隊能力與目標的決定。

「這十大經理人特質是針對Google的企業需求而定，」「氧氣計畫」小組指出，每個企業針對不同的事業目標和任務，需要的主管人才也會有所差異。不過可以確定的共通原則是：好的主管讓下屬願意全心追隨、成就企業團隊。

資料來源：Business Insider、Inc.、Re:Work

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