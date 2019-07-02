吃冰消暑？醫警告：這8種人別碰！　「少少慢」字訣防傷身

文／陳蔚承 圖／pixabay

冰淇淋、剉冰，夏天吃冰清涼又消暑，但你知道光喝冰水也會讓妳胖嗎？中醫將冰品視為大敵，西醫雖然沒有太多禁忌，但也不鼓勵吃太多冰。到底哪些人、哪些症狀不建議吃呢？

西醫：吃冰讓血管收縮 頭痛、消化不良反應加劇

人是恆溫動物，冰品進到身體會引起反應，聯安診所健康管理中心主任洪育忠指出，冰吃進身體後會引起血管收縮，所以吃冰吃太快有些人會引起頭痛症狀，女性若適逢生理期，吃冰後血管收縮會讓身體感到更不舒服；冰進到胃部後，血管收縮會影響胃部消化和腸道蠕動，所以空腹、腹瀉都不要吃冰。

洪育忠也說，一般發高燒時，可用冰枕或冰水來協助身體適度降溫，但仍應注意若體溫過低會影響免疫系統運作，反而延緩恢復期。沒有咳嗽的喉嚨痛，食物難以入喉，這時可以吃些冰涼的食物補充熱量及水份，不然都不建議過度吃冰。

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中醫：冰讓陽氣受阻血液循環差 感冒、老化跟著來

中醫從氣血運行的角度來看，吃冰很傷身。台灣養生保健學會理事長、台中全德中醫診所院長張鈺鑫指出，身體的氣血靠陽氣來推動，但冰會讓陽氣阻滯，使得體內水分、血液循環變慢、受阻，產生各種負面影響。」

對女性來說，冰會導致骨盆腔的血液循環不佳、經血量少、排不乾淨、經痛加劇甚至生理期不來等症狀。張鈺鑫指出，月經若長期不來，賀爾蒙分泌也會受到影響，而出現許多婦科疾病甚至更年期提早報到。

冰也會讓生物體提早老化。曾有動物實驗，給一組正常的白鼠每天餵一次冰淇淋，連續二個半月以後，吃冰的白鼠毛髮稀鬆，行動遲緩，經測定顯示不少生理生化指標都降低了，這也是循環代謝不佳的結果。

感冒也不建議吃冰。張鈺鑫指出，曾有一個研究將人的大趾浸入4℃的冷水中，一分鐘內即發現受測者的鼻粘膜血管強烈收縮，而且鼻腔分泌物中的免疫抗體量急劇降低。

「對中醫來說，感冒是體內正氣和外來邪氣對抗，但冰品損傷陽氣，不利感冒恢復，還可能更嚴重」張鈺鑫說。

喝冰水也會胖 只有平和體質的人才有本錢吃冰

冰品含糖量高，容易讓人發胖，但喝冰水也會發胖嗎？張鈺鑫指出，冰品吃太多會阻滯代謝，形成痰瘀體質。

痰瘀體質：

痰瘀體質由於體內水分的代謝能力不佳，冰本身屬於寒性的食物，吃下去之後會加重原本的症狀，「冰會阻滯氣血、降低新陳代謝和脂肪代謝，中醫也認為當『氣鬱而化熱』時人會覺得更煩燥，因此會想吃更多冰來降溫。但冰吃下去雖帶來短暫的冰涼感，但無法化去氣血鬱滯後所造成的寒濕，如此一來就造成惡性循環。」正因如此，光喝冰水就能讓體質不佳的人因代謝失衡而變胖。

不僅如此，當喝下大量冰飲後，脾胃陽氣受到阻滯，會影響水分吸收、利用與輸送，因此人們會覺得喝進水分卻仍不解渴，尤其是含糖飲料和甜品，糖也不解渴，所以會越喝越渴、越喝越多。

（圖片來源：鄭佳玲）

陰血虛體質：

陰血虛往往會有口乾舌燥、虛火旺和燥熱感，吃冰暫時滿足口慾，但長期下來會導致陰陽兩虛的體質。

陽氣虛體質：

最不適合吃冰，因為本身陽氣就不足、氣血循環動力較差，吃冰會讓手腳更冰冷，或引起腹瀉。

平和體質：

只有體質平合的人才較有本錢吃冰，但冰品的傷害會隨著時間累積，「尤其是年輕人陽氣盛，他們覺得吃冰不會不舒服，但持續吃太多、太久仍然會讓體質逐漸變虛寒。」張鈺鑫說。

（圖片來源：鄭佳玲）

過敏體質、糖尿病也不建議吃冰

過敏體質不建議吃冰。洪育忠表示，已經有許多研究證實吃冰會讓氣管收縮、氣喘症狀加劇，「溫度也是一個過敏原，不僅是體表溫度，吃進去冰涼的東西短暫改變體內溫度也會有影響，所以如蕁麻疹、過敏性鼻炎之類的過敏體質，也建議不要吃冰。」

張鈺鑫也說，過敏體質的人因為身體相當敏感，而冰品就是一個刺激來源，吃進身體後可能會引發過敏症狀。

冰也跟糖尿病有關？曾有糖尿病患者就醫，說遵守醫師的飲食建議，但一把脈卻發現病情更加惡化，一問之下才發現病患習慣喝冰水。張鈺鑫指出，因為長期喝冰水會使腸道蠕動變慢，基礎代謝降低，導致內分泌失調，糖的代謝也變差，讓血糖更不好控制，所以建議糖尿病患最好不要吃冰及喝冰水。另外冰品會造成血管收縮，因此有高血壓或心血管方面問題的人也不建議吃。

（喝水也可能讓糖尿病患者血糖控制不佳。圖片來源：pixabay）

綜合中、西醫的說法，不適宜吃冰的人或狀況如下：

1.感冒

2.月經前一周（因人而異）與月經來的時候

3.腹瀉、腸胃炎

4.空腹

5.痰瘀體質、陽氣虛體質、陰血虛體質

6.過敏體質者

7.糖尿病、高血壓或心血管疾病患者

8.運動過後

張鈺鑫指出，運動時氣血分佈會以四肢肌肉為主，因此在激烈運動後馬上吃冰飲，脾胃為運化寒氣要從四肢體表調動陽氣過來，但緩不濟急，會讓寒氣在體內的作用的時間更久、傷害更大、氣血不順，「或有人說運動後喝冰『ㄙㄚˋ到』（近似於岔氣）就是氣血受寒氣阻滯導致肺氣不通暢，而出現咳嗽、胸悶等等不適。」

（運動完不適合馬上喝冰水、吃冰品。圖片來源：pixabay）

冰也並非一無是處

如果是喉嚨痛、小兒腸病毒、手足口病、口腔黏膜潰瘍嚴重，連水都難以下嚥，這時可以吃點冰涼的甜品來補充熱量，身體才有力氣打仗，「喝冰水也可以，不然無法吃藥只會讓病情拖更久，」但洪育忠也建議，吃冰只能當作權宜之計，不能當作治療的方式。

牢記三字訣 吃冰才能降低傷害

但如果真的想吃冰呢？「冰還是可以吃，但不能當作日常飲食的一部份，因為它違背了人的生理運作規則，」張鈺鑫說。要怎麼吃才能降低對身體的傷害呢？

三字訣「少、少、慢」

中、西醫師都指出，吃冰不傷身最好就是「少吃、吃少點、慢慢吃」。洪育忠指出，冰吃得越快，對身體產生的反應越快越明顯，例如很多人吃剉冰吃到畏寒。「所以慢慢吃、吃少點、降低吃的頻率，讓身體有時間把溫度平衡過來，」張鈺鑫說。

喝熱薑茶

有說法指出，吃完冰後喝熱薑茶，冷熱調和對身體傷害就變小。張鈺鑫指出，這樣的做法多少有些幫助，但冰吃下肚只要3-5分鐘就會對身體造成影響，所以除非邊吃冰邊喝足夠量的熱薑茶，不然效果有限。

配料自製

市售冰品配料都是高糖、高熱量的加工食品，因此洪育忠建議配料可以自製，「台灣盛產水果，就很適合拿來當作配料。」另外糖水也不要加太多，也不要把已經融化的糖水全部喝光。

飯後一小時再吃冰

清涼的冰品一下肚，首當其衝的就是消化系統，所以空腹時不宜吃冰，也不適合邊吃飯邊喝著冰飲料，應該在吃飽飯之後，至少相隔一小時再吃冰，避免短時間內冷熱刺激腸胃。

澄觀中醫診所醫師張文馨曾於受訪時指出，就像一早起來，都要先喝些熱水或吃熱食喚醒身體的陽氣和動能，所以在飢餓或是身體狀況不好時，同樣也必須先有熱能協助身體運轉，吃冰才不會損傷體內的氣。

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