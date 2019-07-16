「水果先切好」營養跑光光？這6種放冰箱實測...結果驚人！

文／康健網站編輯 圖／pixabay

許多人的觀念都認為，水果切完如果不馬上吃掉，營養就會隨著時間一點一滴的流失。馬偕紀念醫院營養醫學中心台北營養課營養師趙強表示，事實上，雖然水果會因為先切開，而使外觀變得不好看，但營養素流失的程度，實際上並不像外觀變差那般嚴重。

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在2006年出版的《農業與食品化學雜誌》中，有一篇名為「新鮮截切水果與整顆水果在儲存期間品質改變及營養素保留」（Quality Changes and Nutrient Retention in Fresh-Cut versus Whole Fruits during Storage）的研究報告。

研究者收集了新鮮的鳳梨、芒果、哈密瓜、西瓜、草莓、奇異果等六種水果，先將其中一半的數量以符合衛生標準的處理程序截切裝盒，再與整顆未切的水果一同儲存在攝氏五度的冰箱中。在儲存到第三天、第六天和第九天時，取出先前未切開的整顆水果，以期初時截切水果相同的處理方式切好，再取出原本已切塊裝盒的水果，進行外觀評比和營養素分析。

營養素的分析項目包括維生素C、α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素、葉黃素、茄紅素等類胡蘿蔔素，以及多酚等。若以期初未切開即直接儲存的水果做為比較基準，儲存在攝氏5度狀態下達第六天時，截切水果營養分析狀況如下：

維生素C的損失狀況是：

●芒果，草莓和西瓜片：損失小於等於5%

●鳳梨片：損失10％

●奇異果切片：損失12％

●哈密瓜塊：損失25％

類胡蘿蔔素的部分：

●奇異果切片和西瓜塊：沒有損失

●鳳梨：損失25％

●哈密瓜，芒果，草莓片：損失10-15％

酚類化合物(phenolics)：沒有明顯流失。

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遵守大原則，水果切好隔天也能安心吃

趙強也表示，「哈！所以，我過去的想法，是錯的！」。以後，可以在前一天放心地先把水果切好，用保鮮盒裝好，放在攝氏五度的冷藏庫，然後，放心地享用！對於喜愛「伸手牌」水果的人而言，這應該是個好消息。

當然，還是要盡快吃完，不然水果還是可能會壞掉的。

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