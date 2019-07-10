上一胎剖腹產、這一胎可以自然產嗎？醫：必須符合4條件

▲懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站

#好孕心聲

Q：上一胎剖腹產，這一胎可以自然產嗎？

A：只要條件允許，第一胎剖腹，第二胎還是可以嘗試自然產。



「第一胎怕痛選擇剖腹產，結果沒想到傷口復原這麼麻煩，而且第二天下床根本舉步維艱，痛死我了！」

「上一胎非自願性剖腹產，結果後來腹腔沾黏，肚子痛到不行還動刀手術清除沾黏～」

「上一胎剖腹產的經驗雖然不差，可是止痛劑＋防沾黏＋幾個月的美容膠，算起來花費真是不少……」



與第一次懷孕時相比，懷第二胎的準媽咪多半放鬆許多，在診間比較會跟我話家常，當然常見問題的排行榜也和新手媽媽群組不太一樣，「上一胎剖腹產，這一胎可以自然產嗎？」這個問題經常名列前茅，關心的人不少。



第一胎剖腹第二胎自然並非不行但有條件

剖腹生產之後的自然生，根據資料統計，成功率高達80%以上，因此前胎剖腹產的女性再次生產時想要嘗試自然產，我們基本上都支持，不過基本上必須符合以下條件：

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※一、二胎間隔至少2～3年。剖腹產的傷口癒合需要時間，自然產時子宮所承受的張大和壓力極大，若兩胎時間太近，子宮破裂風險恐會提高。

※孕媽咪沒有骨盆狹窄的問題。

※胎兒大小適中，3000以上就不建議。

※前次剖腹產為橫式切口。



兩種生產方式各有優缺點，謹守「不勉強」的原則

懷孕生產是一段奇妙的旅程，而為了一切圓滿，過程中醫護人員要不斷地針對孕婦的狀況進行照護的校正和調整，因此無論甚麼原因讓第一次剖腹產的您第二胎想要嘗試自然產，都請記得掌握不勉強的原則，讓婦產科醫師協助您找出最合適的生產方式，將意外風險降到最低。

※本文經「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」同意轉載（原文如下）