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容易被蚊子「叮」上？　O型血的人要盡量減少3種氣味

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容易被蚊子「叮」上？　此血型的人要盡量減少3種氣味

文／宛家禾　圖／pixabay

Q：傳聞說蚊子愛咬O型人，是真的嗎？

A：有此一說。

這樣的說法可不是空穴來風。

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《醫學昆蟲學雜誌（Journal of Medical Entomology）》刊登過一項研究，比較O、B、AB、A等4種血型的受試者，哪一種人的血液較為吸引白線斑蚊。結果顯示，O型人的血液的確比較受蚊子的青睞。

來自日本千葉害蟲防除技術研究所（Institute of Pest Control Technology）的研究員收集了4種血型的受試者，觀察白線斑蚊喜歡停留在哪一種血型的人身上，其中83.3％的蚊子停留在O型血型的人身上，46.5％的蚊子則是偏愛A型的受試者。

接著，研究人員再將受試者的手臂皮膚進行一些處理，分別塗抹上Ｏ型血型的H抗原、Ａ型血型的A抗原，以及Ｂ型血型的Ｂ抗原，結果發現，無論人們原來的血型為何，白線斑蚊就是比較喜歡停留在皮膚經H抗原處理過的手臂上。

也就是說，蚊子似乎真的比較喜歡O型的人。

不過，就算血型是O型還是有得救，因為蚊子同時也是對氣味相當敏感的昆蟲。

（圖片來源：pixabay）


二氧化碳

人們呼吸時所釋放的二氧化碳若是比較多，也容易吸引蚊子的關愛，牠們可以在數公尺外就探測到人類所呼出的二氧化碳，千里迢迢飛去找這些人。

乳酸、阿摩尼亞

蚊子除了可以探測到二氧化碳，牠們對汗水所分泌出來的乳酸、阿摩尼亞等氣味也十分敏銳，因此，人們會發現汗流浹背之時，格外容易受到蚊蟲叮咬。

乙醇

最後，汗水當中如果散發出乙醇的氣味，也會比較吸引蚊子，這也是為何飲君子或許會比沒有飲酒習慣的人，更常被叮咬的原因。

資料來源：Journal of Medical Entomology、Smithsonian.com

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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關鍵字： 康健雜誌 蚊子 血型 O型 健康百科
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