從懷孕起...夫妻倆已「停機」3年半　她不解：為什麼尪不碰我了？

文／吳孟瑤 圖／pixabay

美美與先生結婚5年多，育有一個快3歲的女兒，生活算是幸福美滿，但唯一讓美美感到困擾的是，從自己懷孕生產迄今，夫妻兩人就再也沒有性生活，至今已「停機」3年半。其中，最讓美美百思不得其解的是，先生仍然有性慾，也會自慰，但唯獨對自己沒有性慾，讓她不知如何是好。

心向性健康管理中心主任曾寶瑩表示，產後性慾降低，不只女生，男生也可能會有。一般來說，生產與傷口疼痛造成對性愛的恐懼，或是因乳腺分泌旺盛、胸部較敏感而不願被碰觸等，都是女生產後性慾降低的幾個常見原因。但男生呢？生產基本上對男生來說，並無太大的身體影響，為什麼美美的先生仍無法與她做愛？

情人變母親 陰道不再神祕、有魅力

東吳大學心理系兼任副教授、暨婚姻及性諮商師林蕙瑛表示，對一個男人來說，當自己的伴侶從情人變妻子，再從妻子變成一個母親，有些男人會產生妻子被神聖化、母性化的感覺，甚至投射自己母親的印象到妻子身上，無法再有戀愛、激情的感覺，因此導致性慾降低。

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再者，有些男性會覺得女性的陰道充滿魅力與神祕感，因好奇而產生性慾，但當陰道變成產道，一個新生命從中誕生，有些人便會覺得陰道失去了這股神祕與魅力，以致性慾降低。

花較多時間在孩子上 親密感先生難以介入

而且，比起父親，母親通常會花較多時間在孩子身上（如懷胎10月、哺乳等因素），因此容易與孩子產生較緊密的連結，但有時這會讓先生產生疏離感、感到被忽略，或是看到太太照顧孩子佔去大多時間，就不敢再提出性要求，久而久之性慾便降低。

而不論是單方或雙方有性慾問題，都應該要兩人共同解決，專家們建議可以這樣做：

與孩子分房睡 保留夫妻獨處空間

許多夫妻有了孩子後，會因顧慮到孩子（如怕吵到孩子等），而不敢有性行為，對此林蕙瑛建議，夫妻最好還是要保有自己的獨處空間，尤其平常照顧孩子，可能已經佔去大半時間，此時更需要一點兩人獨處的空間，才不會變得只像室友一樣，完全沒有戀愛的情調與激情。

如果真的放心不下孩子，林蕙瑛建議，可在孩子房裡裝個監視器，或是與孩子睡在隔壁、請保姆等方式皆可，但還是要保留獨處空間給彼此，不要讓生活全部圍繞在孩子身上。

性愛需要陌生感 列出願為對方做的事

曾寶瑩說，性愛始終需要些「陌生感」，才能重拾激情，尤其生活有慣性，停機久了要重新開機，本來就會有些困難，建議兩人可以試著先列出一些，願意為對方做的事情或改變，例如每週到一個新的地方約會、每天都要擁抱對方等等，為生活添加新鮮感與情趣。

（試著列出願意為對方做的事情或改變，如每週到一個新地方約會，為生活添加新鮮感與情趣。圖片來源：pixabay）

曾寶瑩說，過去就曾遇過案例，本是無性夫妻，後來只因其中一方嘗試買了較性感的新內褲，兩人便重拾性生活。

「性」可以有很多方式

林蕙瑛說，很多人對性的認知定義都過於狹窄，覺得只有插入式性交才叫性行為，但事實上，性交還可包含口交、手交、肛交等方式，以美美的案例來說，建議兩人可以嘗試互相自慰，或是太太（裸體）幫先生手交等，都是不錯的性愛方式。

曾寶瑩甚至說，比起做愛，在對方面前自慰或互相自慰，有時反而需要更高的親密度與信任感，因此建議夫妻、伴侶真的可多方嘗試

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