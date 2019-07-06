秋葵水、苦瓜茶...降血糖偏方真的有效？試試5種「穩糖蔬菜」

▲飲食示意圖。（圖／Pexels）



文／ 資深醫藥記者丁彥伶

聽說喝秋葵水可以降血糖？聽說吃苦瓜、喝苦瓜茶可以減肥兼降血糖？這麼多偏方，到底哪個好呢？



臺灣是糖尿病高發生率的地區，而血糖對人體的傷害是全面性的，過高的血糖透過血液被血管帶到全身各處，當人體的的各個組織浸泡在「高糖水」中，想像用糖醃漬水果時，水果整個性質改變的樣貌，如果血糖持續過高，我們身體的組織就會像被糖漬的水果一樣，全身都受影響。



也因此，糖尿病有「全身性癌病」的稱號，幾乎每隔一段時日就會有降血糖偏方傳出來。

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▲苦瓜示意圖。（圖／取自pixabay）



▍山苦瓜降血糖真有效，但要生吃

降血糖偏方真的有效嗎？真的有蔬菜水果等食物有助降低血糖嗎？之前大家瘋傳「喝山苦瓜茶可治糖尿病」，市面上還有山苦瓜茶飲，強調可以分解脂肪。

幾年前筆者曾親自訪問到引起國人「吃山苦」瓜風潮的臺灣大學生化科技學系主任黃青真，當年在「農業生技國家型計畫」中，進行一項「抗代謝症候群苦瓜保健食品研發」的研究，發現苦瓜的萃取物可活化過氧化體增殖劑活化受器「PPAR」。

PPRA這個受體在人體的新陳代謝佔很重要的關鍵角色，當它被壓抑容易使脂肪組織、肝臟組織的代謝發生障礙，若引發血糖過高就會形成糖尿病，也可能引發心血管疾病及癌症。



在她的研究中發現，苦瓜真的有助降血糖和抑制熱量，苦瓜的品種以山苦瓜及綠苦瓜成效最好，她以她的動物實驗推估，成人一天要吃80克到100克的山苦瓜或青苦瓜，她建議生吃最好，可以吃苦瓜切片沙拉或打成果汁來喝都有效。

▲秋葵示意圖。（圖／記者趙于婷攝）



▍穩糖蔬菜在這裡

除了山苦瓜、青苦瓜，還有什麼食物可以幫助穩定血糖呢？劉純君營養諮詢中心負責人劉純君說，傳說的「秋葵水」恐怕沒什麼效果，還不如直接吃秋葵，但其實大多數蔬菜都有助使血糖穩定。

因為蔬菜富含水份、膳食纖維、植化素、維生素、礦物質，熱量低所以非常適合想要控制血糖的人食用，以下建議幾種作用較強的蔬菜：



1. 瓜類

有研究認為人體生病和「發炎」有關，通常發炎會讓血糖上升，大黃瓜、小黃瓜、絲瓜這類寒涼的瓜菜類可以降低體溫，減少慢性發炎的現象，從而穩定血糖。

2. 洋蔥

洋蔥含有懈皮黃素跟有機硫化物；又稱烯丙基二硫醚，能使體內胰島素增加。洋蔥含鉻，可幫助胰島素發揮作用。



3. 含硫的蔬菜

含有硫的蔬菜的共同特徵是氣味很明顯，像蘿蔔含蘿蔔硫素，十字花科含硫代葡萄糖苷，大蒜含有蒜氨酸也是含硫化合物。



4. 深綠色蔬菜

盡量多選擇深綠色蔬菜，因為血糖高會加速血管氧化發炎，深綠色蔬菜富含的植化素可以抗氧化，保護血管。



5. 十字花科蔬菜

包括蕓薹屬的捲心菜、菜花、綠花椰菜、高麗菜、大白菜、小白菜、油菜、芥菜、芥藍、甘藍菜等。紫高麗菜花青素的含量很高，花青素是一種強有力的抗氧化劑，能夠保護人體免受自由基損傷。蘿蔔屬的白蘿蔔、大青蘿蔔；以及屬於調味料的芥末、辣根等。

▲蔬菜示意圖。（圖／取自pixabay）



▍這些成份能降血糖

另外從成份來看，因為已知「鉻」成份，有助促進碳水化合物代謝的作用，使血糖穩定不快速升高。

劉純君建議可以攝取包括蛋黃、全麥製品、高麩麥片、堅果、綠花椰菜和新鮮肉類富含鉻成份。

另外也可以適度用醋，醋有使肝臟減少糖質新生作用，研究顯示醋可影響人體對糖的反應、改善胰島素敏感性，醋屬短鏈脂肪酸，是腸道好菌的食物，適度食用有利腸道好菌生長。



而膳食纖維可以延緩糖分吸收，有助穩定飯後血糖值，並且能提升飽足感。包括全穀類、蔬菜水果都富含膳食纖維，而多吃深色綠葉蔬菜、全穀、魚、黑巧克力、香蕉和豆類可以補充鎂，可降低罹患糖尿病風險。



或者適度補充肉桂，肉桂可以改善細胞胰島素阻抗，使血糖穩定。也可減緩消化道對碳水化合物的吸收，降低餐後血糖進入細胞的量，建議一天吃1到6克，可以發揮和胰島素類似的效果。

※本文經授權轉自：愛長照秋葵水、苦瓜茶？降血糖偏方真的有效嗎？ 專家建議這樣吃，有助降血糖

