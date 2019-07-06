ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

秋葵水、苦瓜茶...降血糖偏方真的有效？試試5種「穩糖蔬菜」

愛長照 愛長照

愛長照提供最實用的長照資源補助、養生保健、疾病知..

ETtoday健康雲

▲▼ 飲料,上班族,OL。（圖／Pexels）

▲飲食示意圖。（圖／Pexels）


文／ 資深醫藥記者丁彥伶

聽說喝秋葵水可以降血糖？聽說吃苦瓜、喝苦瓜茶可以減肥兼降血糖？這麼多偏方，到底哪個好呢？

臺灣是糖尿病高發生率的地區，而血糖對人體的傷害是全面性的，過高的血糖透過血液被血管帶到全身各處，當人體的的各個組織浸泡在「高糖水」中，想像用糖醃漬水果時，水果整個性質改變的樣貌，如果血糖持續過高，我們身體的組織就會像被糖漬的水果一樣，全身都受影響。

也因此，糖尿病有「全身性癌病」的稱號，幾乎每隔一段時日就會有降血糖偏方傳出來。

▲苦瓜。（圖／取自pixabay）

請繼續往下閱讀...

▲苦瓜示意圖。（圖／取自pixabay）


▍山苦瓜降血糖真有效，但要生吃

降血糖偏方真的有效嗎？真的有蔬菜水果等食物有助降低血糖嗎？之前大家瘋傳「喝山苦瓜茶可治糖尿病」，市面上還有山苦瓜茶飲，強調可以分解脂肪。

幾年前筆者曾親自訪問到引起國人「吃山苦」瓜風潮的臺灣大學生化科技學系主任黃青真，當年在「農業生技國家型計畫」中，進行一項「抗代謝症候群苦瓜保健食品研發」的研究，發現苦瓜的萃取物可活化過氧化體增殖劑活化受器「PPAR」。

PPRA這個受體在人體的新陳代謝佔很重要的關鍵角色，當它被壓抑容易使脂肪組織、肝臟組織的代謝發生障礙，若引發血糖過高就會形成糖尿病，也可能引發心血管疾病及癌症。

在她的研究中發現，苦瓜真的有助降血糖和抑制熱量，苦瓜的品種以山苦瓜及綠苦瓜成效最好，她以她的動物實驗推估，成人一天要吃80克到100克的山苦瓜或青苦瓜，她建議生吃最好，可以吃苦瓜切片沙拉或打成果汁來喝都有效。

秋葵。（圖／記者趙于婷攝）

▲秋葵示意圖。（圖／記者趙于婷攝）


▍穩糖蔬菜在這裡

除了山苦瓜、青苦瓜，還有什麼食物可以幫助穩定血糖呢？劉純君營養諮詢中心負責人劉純君說，傳說的「秋葵水」恐怕沒什麼效果，還不如直接吃秋葵，但其實大多數蔬菜都有助使血糖穩定。

因為蔬菜富含水份、膳食纖維、植化素、維生素、礦物質，熱量低所以非常適合想要控制血糖的人食用，以下建議幾種作用較強的蔬菜：

1. 瓜類
有研究認為人體生病和「發炎」有關，通常發炎會讓血糖上升，大黃瓜、小黃瓜、絲瓜這類寒涼的瓜菜類可以降低體溫，減少慢性發炎的現象，從而穩定血糖。

2. 洋蔥
洋蔥含有懈皮黃素跟有機硫化物；又稱烯丙基二硫醚，能使體內胰島素增加。洋蔥含鉻，可幫助胰島素發揮作用。

3. 含硫的蔬菜
含有硫的蔬菜的共同特徵是氣味很明顯，像蘿蔔含蘿蔔硫素，十字花科含硫代葡萄糖苷，大蒜含有蒜氨酸也是含硫化合物。

4. 深綠色蔬菜
盡量多選擇深綠色蔬菜，因為血糖高會加速血管氧化發炎，深綠色蔬菜富含的植化素可以抗氧化，保護血管。

5. 十字花科蔬菜
包括蕓薹屬的捲心菜、菜花、綠花椰菜、高麗菜、大白菜、小白菜、油菜、芥菜、芥藍、甘藍菜等。紫高麗菜花青素的含量很高，花青素是一種強有力的抗氧化劑，能夠保護人體免受自由基損傷。蘿蔔屬的白蘿蔔、大青蘿蔔；以及屬於調味料的芥末、辣根等。

▲紐約,紐約時代廣場,尼加拉瀑布,雪梨海港大橋,烹飪課,煮飯。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蔬菜示意圖。（圖／取自pixabay）


▍這些成份能降血糖

另外從成份來看，因為已知「鉻」成份，有助促進碳水化合物代謝的作用，使血糖穩定不快速升高。

劉純君建議可以攝取包括蛋黃、全麥製品、高麩麥片、堅果、綠花椰菜和新鮮肉類富含鉻成份。

另外也可以適度用醋，醋有使肝臟減少糖質新生作用，研究顯示醋可影響人體對糖的反應、改善胰島素敏感性，醋屬短鏈脂肪酸，是腸道好菌的食物，適度食用有利腸道好菌生長。

而膳食纖維可以延緩糖分吸收，有助穩定飯後血糖值，並且能提升飽足感。包括全穀類、蔬菜水果都富含膳食纖維，而多吃深色綠葉蔬菜、全穀、魚、黑巧克力、香蕉和豆類可以補充鎂，可降低罹患糖尿病風險。

或者適度補充肉桂，肉桂可以改善細胞胰島素阻抗，使血糖穩定。也可減緩消化道對碳水化合物的吸收，降低餐後血糖進入細胞的量，建議一天吃1到6克，可以發揮和胰島素類似的效果。

※本文經授權轉自：愛長照秋葵水、苦瓜茶？降血糖偏方真的有效嗎？ 專家建議這樣吃，有助降血糖
 

關鍵字： 愛長照 降血糖 秋葵 苦瓜 穩糖蔬菜 飲食健康
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

脹氣是小事？這5症狀牽連9疾病...當心癌症上身！

遇到倒楣事也不會落跑　「好旅伴7大特質」你中了幾個？

減肥擔心熱量高一定要戒酒？醫建議想喝可以選擇這類酒

瓶裝水陽光曝曬後恐有毒　購買、保存要注意3件事

別人這樣吃就瘦...為何我試了不行？　科學家解密

吃冰消暑？醫警告：這8種人別碰！　「少少慢」字訣防傷身

喝無糖飲仍肥2公斤！手搖飲暗藏2大陷阱　專家曝配料挑選原則

馬鈴薯有助減肥！「10大抗性澱粉」排行榜曝光…別做成它就OK

胸部有硬塊＝乳癌？不痛是惡性、會痛是良性？醫破解迷思

黑糖水能解暑熱...再加它效果更好！3款自製消暑飲報你知

讀者迴響

回到最上面