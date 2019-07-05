陰道反覆感染...恐是糖尿病警訊！有這8個症狀要注意

▲陳建雄醫師幫患者把脈了解患者身體狀況，非本文個案。（圖／童綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

一位57歲羅姓婦女長期受焦慮、怕熱、多汗、失眠及反覆性陰道感染等症狀困擾，以為是更年期，就醫才發現是糖尿病。醫師提醒，糖尿病患者症狀大多緩慢發生，如果出現「三多一少」（多吃、多喝、多尿、體重減少）、傷口痊癒較慢、皮膚癢以及反覆陰道、尿道感染等8種症狀，就要注意。

接診的童綜合醫院中醫科陳建雄醫師指出，安排羅女接受糖化血色素與其他相關檢查，發現她的糖化血色素已經高達11，確診為第二型糖尿病，經過中藥治療後，除了血糖控制穩定外，陰道發炎的症狀也獲得改善。而另一位50歲吳姓男子晚上夜尿、頻尿又常覺得口乾舌燥、怕熱，因此影響睡眠，他的糖化血色素已高達14，經治療後，血糖控制愈來愈穩定，連夜尿、頻尿的問題也改善。

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陳建雄表示，許多第二型糖尿病患者早期沒有明顯的症狀，加上對自身健康忽略沒有定期健康檢查，等到症狀變嚴重才驚覺罹病的患者比比皆是。糖尿病位居國人十大死因之一，和心血管疾病、腦中風、慢性腎炎等慢性病關係密切，甚至有些患者在發生急性腦中風或心肌梗塞送醫急救後，才意外發現有糖尿病，所以糖尿病可說是隱形的健康殺手，早期發現早期治療就顯得格外重要。

陳建雄說，在中醫門診中，協助許多患者確診第二型糖尿病，及早抓出病因和早期介入治療，大幅下降患者因暴露在高血糖狀態下造成的危險，並且提高生活品質。

▲醫師幫患者驗血糖，非本文個案。（圖／童綜合醫院提供）

三多一少（多吃、多喝、多尿、體重減輕）是大家耳熟能詳的糖尿病症狀，陳建雄指出，但如果只有在夜間頻尿，很容易就會朝泌尿系統的問題去思考，殊不知詳細問診之下就可以發現蛛絲馬跡。

傳統的中醫理論多認為糖尿病屬於陰虛，但以滋陰藥物針對糖尿病前期、早期和中期來治療，往往效果不甚理想。近年來創新的中醫觀點認為，第二型糖尿病病程包括「鬱、熱、虛、損」。在早期多屬「鬱、熱」，患者常常表現出「上火」的症狀，如口渴多飲、小便頻數、食慾亢進、容易飢餓、煩躁、便祕、怕熱、多汗、焦躁、失眠、頭脹、頭暈、反覆陰道炎、尿道炎、皮膚炎等眾多不典型的症狀。

在「鬱、熱」這兩個階段，身體機能處在過度亢奮狀態，這時期身體的胰島細胞其實是過度分泌的。長期處在這種狀態下，會讓胰島細胞逐漸疲乏，甚至衰竭，最終身體無法再分泌足夠的胰島素，必須依靠注射胰島素治療。所以早期治療的重點方向是「清熱瀉火」，截斷這種機能過度亢奮的狀態，可讓胰臟適度休息，延長胰島細胞的「使用年限」。

陳建雄指出，現代社會多都處在一種盲目進補和過度食療的氛圍，往往覺得藥開得「太寒冷」會傷身體，這是不太正確的觀念，「中醫的治療都要以體質作為依據，體質屬熱，清熱藥對他來說就是補藥。」病人體質往往錯綜複雜，上兩個案例經過陳建雄判斷，依照體質給予不同劑量的清熱瀉火、和顧護正氣的藥物互相搭配，達到治病而不傷身，最終緩解病患的不適，也達到控制血糖的目的。

陳建雄呼籲，糖尿病患者症狀大多緩慢發生，若常常出現以下症狀，更要注意是否為糖尿病造成的：

1.三多一少

2.視力模糊

3.傷口痊癒較慢

4.容易飢餓、容易疲勞、容易虛脫感

5.皮膚癢

6.反覆陰道、尿道感染

7.手足感覺麻木遲鈍

8.常合併有中醫「火熱」的症狀