台大癌醫試營運半年！　明正式開放「網路、現場掛號」

▲台大癌醫中心醫院可望成為世界頂尖的癌症研究醫院。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

鴻海集團董事長郭台銘出資興建的台大癌醫中心醫院在去年12月19日開始試營運，明（5）日正式開放網路和現場掛號。而郭台銘在胞弟郭台成癌逝後，以永齡健康基金會義捐贈成立「台成幹細胞治療中心」，今（4）日也舉行遷址揭幕，正式台大癌醫中心醫院，並更名為「台成細胞治療中心」。

台成細胞治療中心成立第10年，郭台銘今特別帶夫人曾馨瑩一同出席揭幕活動。郭台銘致詞時也感性回憶胞弟，12年前用盡一切力量仍救不回弟弟，在弟弟離開後，決定保留醫療團隊，把治療經驗都帶回台灣，除了可以救更多人，也希望可以讓台灣癌症治療成為華人指標。

請繼續往下閱讀...

台大醫學院張上淳院長指出，郭董10年前就知道幹細胞治療非常重要，因此捐贈成立幹細胞治療中心，現今細胞治療已是熱門議題，特別是在癌症治療上扮演相當重要的角色，過去10年間已進行超過600例幹細胞移植，更與台大醫院共同合作下，每年進行幹細胞治療也超過200名病人。

▲郭台銘與夫人曾馨瑩出席記者會，和病友一同切蛋糕慶祝。

台成細胞治療中心建有「整合性血癌診斷實驗室」，積極發展血癌相關診斷前瞻技術，並引進AI人工智慧系統，使醫師端能以最少檢體量、最短時間獲取最完整精確的診斷報告；另外，未來在癌醫中心醫院的幹細胞移植病房將設有30床移植病床，成立後整體服務能量也會擴充2倍以上。

郭台銘強調，台灣有很多的「隱形冠軍」，今天看到台成細胞中心能夠有這樣的成就，且為了擴大細胞治療的廣度，也將建置高端GTP實驗室，期望在近期內進行CAR-T細胞治療臨床試驗，以合理費用造福更多現行藥物治療無效的患者，相信未來台成細胞中心和台大癌醫中心都有機會成為華人地區的癌症治療指標。

▲台成幹細胞中心遷址到台大癌醫，設有30床移植病床。