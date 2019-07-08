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每10位小一生就2人近視　專家授「最佳預防方式」：快出門吧！

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看眼睛,眼科。（圖／記者趙于婷攝）

▲國健署調查發現，小一學童近視率達19.8%，每10個就有2個近視。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣兒童近視率年年攀升，根據調查發現，幼兒園大班近視盛行率達9%，小一學童攀升到19.8%，到小二暑假更是倍數成長到38.7%。專家指出，除了維持正確用眼習慣，最有效預防近視的方式就是「戶外活動」，研究指出，戶外光線刺激視網膜會促成人體生成多巴胺，而多巴胺會阻止眼球橫向拉長，進而預防近視。

國健署婦幼健康組林宜靜組長指出，許多家長因為工作關係，暑假也只能把孩子送到安親班或補習班，不然就是留在家裡看電視、玩3C，但近距離、長時間用眼是近視及增加度數的最大幫兇，且年紀越小近視，度數增加也越快，平均每年會增加75-100度，根據統計發現，小學一年級學生每10個就有2個近視，高三學生更將近每10個就有9個近視。

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若近視未加以控制，就容易變成高度近視（度數＞500度），且高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及斑病變，甚至有10%會導致失明。

▲▼作業,小學生,兒童,,小孩,睡覺,疲勞,過勞（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲長時間、近距離閱讀寫字是造成近視的主因。（圖／免費圖庫）

「預防近視戶外活動最有效！」國內外研究指出，戶外光線刺激視網膜會促成人體生成多巴胺，而多巴胺會阻止眼球橫向拉長而預防近視發生。林宜靜說，根據國健署委託研究結果也指出，小學生下課教室淨空，每周11小時戶外活動，可有效下降近視率，並證實在走廊或樹蔭下戶外活動即可預防近視。

另外，很多家長認為看電視是造成近視的主要原因，因此限制孩子看電視，但卻還是發生近視？林宜靜解釋，其實長時間、近距離閱讀寫字才是造成近視的主因，因此要避免安排孩子長時間從事近距離用眼的學習課程或在家看手機、玩電腦（含平板電腦）遊戲，並落實用眼30分鐘休息10分鐘。

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關鍵字： 近視 近視率 學童近視 國健署 預防近視
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